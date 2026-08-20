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Происшествия 20 августа 2026 11:07

В Нурлатском районе РТ женщина заблудилась, пойдя за грибами в лес

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В Нурлатском районе РТ женщина заблудилась, пойдя за грибами в лес

В Нурлатском районе РТ женщина заблудилась, пойдя за грибами в лес.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, 44-летняя женщина ушла вглубь леса у села Елаур. В какой-то момент она поняла, что заблудилась и в течение длительного времени безуспешно искала дорогу домой.

После сообщения на 112 на место выехали спасатели ЗПСО №3. Тем не менее, в этот раз все закончилось благополучно и женщина сумела самостоятельно найти дорогу.

При походе в лес в МЧС рекомендуют изучать местность заранее, сообщать близким о маршруте, ярко одеться, а также взять самое необходимое – заряженный телефон, воду, еду, а также зажигалку или спички.

«Если все-таки заблудились – не паникуйте. Остановитесь, прислушайтесь: звуки шоссе, железной дороги, лай собак могут подсказать направление. Позвоните по номеру 112 – операторы помогут сориентироваться», – советуют в МЧС.

#гу мчс рф по рт #заблудился в лесу
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