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Происшествия 20 августа 2026 09:55

При массированной атаке БПЛА на Нижнекамск никто не пострадал

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При отражении массированной атаки БПЛА на Нижнекамск обошлось без пострадавших. Об этом сообщает городской исполком.

Ранее о том, что Нижнекамск подвергся массированной атаке украинских беспилотников, сообщил мэр города Радмир Беляев.

«Благодаря слаженной работе сил противовоздушной обороны массированная атака БПЛА на Нижнекамск не привела к крупным разрушениям. Серьезных повреждений зданий и объектов не зафиксировано, пострадавших нет», – рассказали в ведомстве.

Отмечается, что при отражении атаки обломки могли повредить автомобили, окна или другое имущество. Сообщить о повреждениях и получить консультацию специалистов можно по телефону 8 (8555) 351-072.

#атака БПЛА #нижнекамск
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