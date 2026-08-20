При массированной атаке БПЛА на Нижнекамск никто не пострадал

При отражении массированной атаки БПЛА на Нижнекамск обошлось без пострадавших. Об этом сообщает городской исполком.

Ранее о том, что Нижнекамск подвергся массированной атаке украинских беспилотников, сообщил мэр города Радмир Беляев.

«Благодаря слаженной работе сил противовоздушной обороны массированная атака БПЛА на Нижнекамск не привела к крупным разрушениям. Серьезных повреждений зданий и объектов не зафиксировано, пострадавших нет», – рассказали в ведомстве.

Отмечается, что при отражении атаки обломки могли повредить автомобили, окна или другое имущество. Сообщить о повреждениях и получить консультацию специалистов можно по телефону 8 (8555) 351-072.