В Казани 430 танцоров установили мировой рекорд по брейкингу

Фото: Минспорта РТ

В ночь с 19 на 20 августа на Центральном стадионе Казани 430 танцоров из 127 городов России, а также из Тайваня, Японии, Германии и Казахстана одновременно выполнили десять непрерывных элементов windmill («гелик»). Акция прошла в рамках XVIII Международного турнира по брейкингу и уличному искусству «Комбонейшн» и была приурочена к 40-летию развития брейкинга в Татарстане, сообщает Минспорт РТ.

Согласно информации ведомства, с 2019 года участники «Комбонейшн» устанавливают мировые брейкинг-рекорды. В 2020 году во Дворце единоборств «АК Барс» 100 человек синхронно крутились на голове в честь 100-летия ТАССР. В 2025 году в экстрим-парке «Урам» 80 человек синхронно прыгнули 10 «твистов» в честь 80-летия Великой Победы. Новый рекорд пополнил эту традицию.

В акции приняли участие танцоры в возрасте от 8 до 50 лет.