Казанский батюшка рассказал, почему нельзя ругаться в очереди к мощам

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Как вести себя в очереди к святым мощам сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал руководитель Миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин.

«Нужно понимать, что святыня – это не автоматическое решение всех проблем. Не нужно думать, что если человек приложился к святыне, то ему нужно ожидать счастья, благоденствия и так далее. Нужно понимать, что Бог желает людям самого главного – спасения и достижения Царствия Божиего и посылает нам только то, что нам действительно необходимо для нашей жизни. Поэтому обращаясь к Богу, к святому Спиридону, мы просим их о помощи, мы должны понимать, что нам приходит та помощь, которая нам по настоящему нужна для нашей жизни», – говорит отец Александр.

В Казани, в дни пребывания святых мощей, ожидается большое количество паломников, поэтому очередь к святыне тоже, вероятно, будет большой.

«Те, кто будет находиться в очереди, должны помнить о благоговении. Не нужно пытаться торопиться, пытаться расталкивать очередь. Если в очереди к святыне человек со всеми переругался, толкался и так далее, то эта святыня не будет ему в радость и его молитва может быть даже не принята Богом. Лучше воспользоваться временем, которое вы проведете в очереди, и почитать акафист святителю Спиридону. Это можно сделать даже с помощью телефона – найдите текст молитвы в телефоне, и читайте, пока продвигается очередь», – объяснил он.

Уважайте других людей и не стойте долго перед святыней, добавил священник.

«Бог – сердцеведец. Он знает все, что происходит в жизни каждого из вас. Поэтому быстренько подошли, перекрестились, приложились, и пропустите всех тех, кто стоял в ожидании за вами», – объяснил иерей.

Ранее «Татар-информ» рассказывал о том, что впервые за восемь лет ковчег с десницей чудотворца, одного из самых почитаемых православных святых, Спиридона Тримифунтского, доставили в Россию. До 20 сентября помолиться у мощей смогут жители 13 регионов страны. Дольше всего ковчег с мощами пробудет в Казани. В это время Казанский собор, где будет находиться святыня, будет открыт круглосуточно, а с утра и до поздней ночи будут совершаться молебны и Богослужения.