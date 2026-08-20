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На главную ТИ-Спорт 20 августа 2026 12:58

Большунов проведет сбор в Италии

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Большунов проведет сбор в Италии
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня стало известно, что трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов проведет тренировочный сбор с группой Юрия Бородавко в Италии.

– С 28 августа по 16 сентября у нас будет сбор в итальянском Монте‑Бондоне. Александр Большунов тоже примет в нём участие.

– Как он себя ощущает после рождения дочки? Окрылен, воодушевлён или все как раньше?

– Этот вопрос лучше задать ему (улыбается). На тренировках Александр целеустремлен, старателен, на максимум использует все тренировки для скорейшего набора формы, которую он не успел набрать за предыдущие четыре месяца, – сказал Бородавко в разговоре с «Матч ТВ».

Добавим, что недавно у Большунова и его супруги Анны родилась вторая дочь.

#Александр Большунов
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