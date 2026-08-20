Большунов проведет сбор в Италии
Сегодня стало известно, что трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов проведет тренировочный сбор с группой Юрия Бородавко в Италии.
– С 28 августа по 16 сентября у нас будет сбор в итальянском Монте‑Бондоне. Александр Большунов тоже примет в нём участие.
– Как он себя ощущает после рождения дочки? Окрылен, воодушевлён или все как раньше?
– Этот вопрос лучше задать ему (улыбается). На тренировках Александр целеустремлен, старателен, на максимум использует все тренировки для скорейшего набора формы, которую он не успел набрать за предыдущие четыре месяца, – сказал Бородавко в разговоре с «Матч ТВ».
Добавим, что недавно у Большунова и его супруги Анны родилась вторая дочь.