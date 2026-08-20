Собянин сегодня посетит КАМАЗ в Челнах

Мэра Москвы Сергея Собянина ждут с минуты на минуту на заводе КАМАЗ в Набережных Челнах. Об этом «Татар-информу» сообщил руководитель пресс-службы предприятия Эрик Хайруллин.

«Ждем на конвейере, говорят, буквально через минуту подъезжают. По программе – осмотр завода, партнерство», – ответил Хайруллин.

Визит столичного мэра пройдет накануне юбилейных торжеств, посвященных 400-летию Челнов, которые пройдут в городе завтра.

В последний раз Собянин посещал республику в 2019 году. Тогда столичный градоначальник приехал в Иннополис, где Президент страны Владимир Путин проводил расширенное заседание Госсовета РФ.