news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Экономика 20 августа 2026 12:55

Собянин сегодня посетит КАМАЗ в Челнах

Читайте нас в
Телеграм

Мэра Москвы Сергея Собянина ждут с минуты на минуту на заводе КАМАЗ в Набережных Челнах. Об этом «Татар-информу» сообщил руководитель пресс-службы предприятия Эрик Хайруллин.

«Ждем на конвейере, говорят, буквально через минуту подъезжают. По программе – осмотр завода, партнерство», – ответил Хайруллин.

Визит столичного мэра пройдет накануне юбилейных торжеств, посвященных 400-летию Челнов, которые пройдут в городе завтра.

В последний раз Собянин посещал республику в 2019 году. Тогда столичный градоначальник приехал в Иннополис, где Президент страны Владимир Путин проводил расширенное заседание Госсовета РФ.

#камаз #Сергей Собянин #Рустам Минниханов #Набережные Челны
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

Объявлена угроза атаки БПЛА на Казань, Зеленодольск Бугульму и Лениногорск

20 августа 2026

Вражеские БПЛА угрожают Нижнекамску, Челнам, Заинску и Елабуге

20 августа 2026
Новости партнеров