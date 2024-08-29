Политкухня с Нигматуллиным: о бизнесе и своей социальной миссии

Руслан Нигматуллин рассказал о своих первых шагах в бизнесе, о том, с какими трудностями сталкивается как владелец крупного предприятия, о возможностях, которые появились с введением санкций.

Также он обсудил с ведущей Алиной Гималтдиновой проблему кадрового голода в России. По мнению гостя подкаста, выходом из ситуации является роботизация промышленности.

Он поделился и своей социальной миссией. «С момента, как я начал заниматься бизнесом, у меня появилась возможность помогать нуждающимся», – отметил Нигматуллин. Раньше это была молодежь и спорт, а сейчас все его силы направлены на помощь бойцам на СВО. «Любая помощь — это спасение чьей-то жизни», – добавил он.

Проект «Татар-информа» «Политкухня» – это первый татарстанский подкаст о власти и еде. Мы не только рассказываем о рецептах любимых блюд из детства выдающихся деятелей Татарстана, но и приоткрываем завесу тайны внутренней политической кухни республики.

Подкаст «Политкухня» можно смотреть на сайте «Татар-информа», в наших социальных сетях и на телеканале ТНВ. Новые выпуски выходят по вторникам и пятницам.