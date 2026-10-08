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Происшествия 8 октября 2026 13:49

До 27 погибших выросло количество жертв крушения катамарана у Кипра

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Количество погибших в результате крушения быстроходного катамарана FiloJet, затонувшего в конце августа недалеко от города Кирения на острове Кипр, увеличилось до 27. Об этом рассказал премьер-министр непризнанной Турецкой республики Северного Кипра Унал Устель.

«После сегодняшнего обнаружения число погибших в кораблекрушении возросло до 27, поиск оставшегося пропавшего без вести человека продолжается», – цитирует Устеля ТАСС.

Тело последнего пропавшего пассажира катамарана ищут.

Двухъярусный быстроходный катамаран FiloJet с двумя корпусами следовал 30 августа из турко-кипрского города Кирения в турецкий порт Ташуджу. В какой-то момент вода стала затапливать паромное судно, оно перевернулось и затонуло на глубине более 550 метров.

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