До 27 погибших выросло количество жертв крушения катамарана у Кипра

Количество погибших в результате крушения быстроходного катамарана FiloJet, затонувшего в конце августа недалеко от города Кирения на острове Кипр, увеличилось до 27. Об этом рассказал премьер-министр непризнанной Турецкой республики Северного Кипра Унал Устель.

«После сегодняшнего обнаружения число погибших в кораблекрушении возросло до 27, поиск оставшегося пропавшего без вести человека продолжается», – цитирует Устеля ТАСС.

Тело последнего пропавшего пассажира катамарана ищут.

Двухъярусный быстроходный катамаран FiloJet с двумя корпусами следовал 30 августа из турко-кипрского города Кирения в турецкий порт Ташуджу. В какой-то момент вода стала затапливать паромное судно, оно перевернулось и затонуло на глубине более 550 метров.