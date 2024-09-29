Отец и сын из Сармановского района Татарстана встретились в зоне СВО

Фото предоставлено Зульфией Шариповой

Из Сармановского района Татарстана в зону спецоперации отправили 2,5 тонны помощи. В этот раз вместе с грузом в путь отправились глава Новоимянского сельского поселения Рустям Гараев и житель села Кутемели Рустам Арсланов.

Рустям уже неоднократно участвовал в подобных мисссиях. А вот Рустам едет в зону специальной военной операции в первый раз. Его сын Айдар служит там с октября 2022 года. Повредил ногу, лежал в госпитале, перенес операцию. А в январе нынешнего года снова отправился на фронт.

«Вчера Рустам вышел на связь. Доехали хорошо. Написал, что заедут в семь-восемь точек, развезут гуманитарную помощь. Отец встретился и с нашим сыном, передал гостинцы. Мы очень благодарны главе района Фариту Хуснуллину. Не отказывает ни в одной просьбе нашим сыновьям, участникам специальной операции, оперативно организует отправку принадлежностей», — заметила супруга Рустама Арсланова и мать Айдара Нурия.

Фото предоставлено Зульфией Шариповой

По словам женщины, все родители также безгранично благодарны главе сельского поселения. «Всё время спрашивает, как наши дела. В прошлом году, когда Айдар был дома в отпуске, позвонили его боевые товарищи: „В кратчайшие сроки нужны автомобильные колеса!“. Купив колеса, отправили их с Рустямом Фаритовичем», — привела она пример.

Нурия также выразила восхищение единством, которое, по ее словам, проявляют люди. «Наша дочь Лейсан работает воспитателем в детском саду №72 „Антошка“ города Набережные Челны. Когда сказала, что односельчане едут к брату, работники детского сада быстренько подготовили 12 посылок, привезли нам, там же был и генератор. Не остаются в стороне от таких мероприятий и дети, друзья, родственники, близкие нам люди. Пусть установится мир, наши сыновья быстрее вернутся в родные края живыми и здоровыми!» — сказала она.

По словам исполнительного секретаря местного отделения политической партии «Единая Россия» Айназ Сафиной, с каждым днем жители района активнее собирают помощь для бойцов.

«В этот раз в плетении маскировочной сетки наряду с сельскими поселениями особое рвение продемонстрировали и коллективы школ. При помощи жителей района собрали теплую одежду, перчатки и носки, гигиенические принадлежности, влажные салфетки и полотенца, такие продукты, как консервы, конфеты, печенье. Было много и домашней лапши. Принесли очень много банок с ягодами и салатами домашнего приготовления. Не забыли и про такие принадлежности, как генератор, бензопила, вода. Отправили в госпиталь памперсы, белую ткань. Сильно помогли и индивидуальные предприниматели», — рассказала она.

При сборе помощи в первую очередь учитываются потребности участников специальной операции. При этом волонтеры стараются, чтобы ассортимент был разнообразным, готовят коробки-ассорти. В них кладут всё: продукцию, одежду, гигиенические принадлежности и другое. В этот раз подготовили 52 таких коробок. К ним надо прибавить коробки, которые собирают для конкретных бойцов их родственники.

Фото предоставлено Зульфией Шариповой

«Надеемся, что жители нашего района и дальше будут активными. В осенние, зимние дни не будут лишними теплая одежда, одеяла. Они необязательно должны быть новыми. Весьма актуальна и теплая обувь. Мы выражаем огромную благодарность всем людям, оказывающим гуманитарную помощь, участвующим в заполнении коробок, погрузке и отправке вещей, доставке гуманитарной помощи. Ждем наших парней, защищающих безопасность страны, живыми и здоровыми в родных краях», — заявила Айназ Сафина.

Вещи, подготовленные для участников специальной операции, можно передать в местное отделение политической партии «Единая Россия» по следующему адресу: село Сарманово, ул. Ленина, д. 28, 2-й этаж.

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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