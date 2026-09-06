Фигуристка Трусова прокомментировала серебро на Kinoshita Group Cup

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Российская фигуристка Александра Трусова (Игнатова), серебряный призер Олимпийских игр 2022 года в Пекине и ученица Этери Тутберидзе, высказалась о своем выступлении на первом международном турнире после длительного перерыва. На соревнованиях Kinoshita Group Cup – 2026 спортсменка завоевала серебряную награду.

Как сообщает корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова, фигуристка отметила, что ощущения от выступления хорошие. Она с улыбкой добавила, что вновь заняла второе место, и это для нее нормально. Трусова подчеркнула, что рада выполнить все элементы, которые отрабатывала на тренировках, и оценила свое выступление как ровное, без срывов. По ее словам, для первого старта в начале сентября результат можно считать удовлетворительным. Она намерена продолжать работу и совершенствовать свое мастерство.