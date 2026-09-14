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10:33 Александр Соколов выразил соболезнования Татарстану после атаки на Нижнекамск
10:29 Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия намерены выйти из состава Великобритании
13:58 «Такого нет нигде в мире»: кто построил единственный в мире музей внутри Ту-144
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10:21 «Торпедо» и «Ак Барс» матчем откроют новую арену в Нижнем Новгороде
10:19 Проект из Татарстана стал победителем Всероссийского конкурса «Родная игрушка»
10:09 Жительница Казани отдала мошенникам 11 млн, продав квартиру
09:56 Выдача потребкредитов в Татарстане снизилась на 3,1% за месяц
09:56 Метшин: мы на финишной прямой по доставке жирафов в зоопарк
09:53 Более 75% казанцев готовы сменить работу ради льготной ипотеки
09:42 На сельхозярмарках Татарстана продали продукцию на 106,5 млн рублей
09:38 Врачи ДРКБ сохранили 10-летней девочке селезенку, пораженную опухолью
09:33 Приставы арестовали казан жительницы РТ, задолжавшей 1 млн по алиментам
09:23 Минниханов рассказал о визите легенд татарстанского хоккея в Бавлы
09:12 Мужчина погиб на пожаре в жилом доме в Нурлате
09:00 Арсений Попов собрал полный зал молодежи на «Пастернаковских чтениях»
09:00 ВТБ: финансовая подушка россиян выросла за год на 17%
08:35 Россияне могут оплатить коммунальные услуги за август до 15 сентября
08:31 Минувшей ночью над Россией перехвачено 399 вражеских дронов
08:24 Депутат Свищев объяснил, как разделить декретный отпуск между матерью и отцом
08:15 В Нижнекамске при атаке БПЛА погибли две молодые девушки
08:13 Кравцов заявил, что школы продолжат работать во время выборов
08:08 В Нижнекамске почтили минутой молчания память погибших при атаке БПЛА
07:00 Дополнительный выходной будет у жителей Татарстана в ноябре
06:00 В Татарстане 14 сентября ожидается переменная облачность и до +21 градуса
04:18 Депутат Чаплин напомнил, кто платит за замену электросчетчиков в 2026 году
03:26 Ученый Оселедец назвал главные навыки человека в эпоху искусственного интеллекта
02:21 Юрист Хрулёв рассказал, как получить компенсацию за некачественный ремонт
01:08 Юрист Салигова объяснила, когда увольнение за нарушение дресс-кода законно
23:14 Депутат ГД рассказал, из-за чего паспорт могут признать недействительным
22:31 Минэнерго США призвало не ждать скорого решения вопроса с Ормузским проливом
21:46 Теннисистка Рыбакина обыграла Соболенко в финале US Open
20:59 Выдачи кредитных карт в России достигли максимума с начала 2025 года
20:32 Путин объяснил многозначность слова «мир» участникам молодежного фестиваля
19:58 Татарстанский дзюдоист Нияз Билалов взял бронзу турнира «Большой Шлем» в Венгрии
19:34 «Нефтехимик» обыграл «Адмирал» со счетом 2:1 в матче КХЛ
19:21 Путин: судьба человека не должна определяться гражданством или статусом
18:41 Ротенберг: возвращение Овечкина в «Динамо» – вопрос к хоккеисту и его семье
18:01 Литва подняла истребитель НАТО из-за стаи птиц, принятой за дроны
17:20 В Госдуме предложили бесплатно подключать льготников к интернету
16:48 «Лежачего, еще и ногами!»: избиение парня в центре Казани сняли на видео
16:38 Боец Аспиналл может лишиться титула UFC из-за проблем со зрением
15:47 В Госдуме предложили приравнять учителей и медиков к госслужащим
15:12 Ксения Алферова отметила поэтический талант пенсионерки из Агрызского района
15:03 Число пострадавших в результате атаки БПЛА в Нижнекамске увеличилось до 14-ти
14:55 Кириенко: иностранцы чувствуют белую зависть, видя возможности для молодежи в РФ
14:43 Ротенберг: Валиеву и Кондратюка не допускают из-за боязни конкуренции
14:21 Появилась новая мошенническая схема – с бумажными письмами якобы из налоговой
14:03 Абашев: Состояние двоих пострадавших при атаке БПЛА – тяжелое
13:43 Синоптик Тишковец спрогнозировал неустойчивую весну в России в 2027 году
13:05 Пожарные вынесли мужчину из горящего дома в Бавлах
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10:20 Осенний этап акции «Чистые леса Татарстана» продлится до 14 ноября
09:49 На КАМАЗе прошел очный этап всероссийского конкурса молодых блогеров
08:49 93-летнюю нижнекамку после атаки БПЛА планируют направить в санаторий
Следите за самым важным в канале «Татар-информ. Главное» в мессенджере МАХ и читайте нас в «Дзен»
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07:30 Начвин поздравил ИТ-специалистов Татарстана с Днем программиста
14:02 Жители Менделеевска представили премьеру спектакля «Вижу. Слышу. Говорю.»
23:48 Ксения Алферова рассказала гостям «Пастернаковских чтений» о жизни Пастернака
22:22 В Менделеевске прошла премьера спектакля «Три» с Нелли Уваровой
21:37 На «Пастернаковских чтениях» в Менделеевске заложили капсулу времени в 2056 год
19:41 «Боевые Барсы» выиграли Кубок Раиса РТ среди участников СВО по хоккею
19:26 Студотряд из Татарстана стал лучшим на межрегиональной стройке в «Алабуге»
19:08 Имена 103 жителей Аксубаевского района внесли на Доску почета РТ
18:15 Эксперты РТ обсудили приоритеты российской молодежи
17:41 Марат Галеев предложил вернуться к дифференциации тарифов на электроэнергию
17:38 Журналистов приглашают принять участие в конкурсе «РЕБУС: НАСЛЕДИЕ»
17:27 В Тетюшах участнику СВО передали «Ниву» для отправки на передовую
17:15 Татарстанцам предлагают поддержать лучших наставников региона
17:14 Разработки инженеров из РТ представили на технологическом конгрессе в Москве
16:50 Имена 52 жителей Камско-Устьинского района внесли на Доску почета РТ
16:41 В Казани представили новый выпуск «Казанского альманаха»
16:15 Депутат Госдумы Рустам Калимуллин оценил пикетную кампанию «ЕР»
15:49 День поставщика для представителей МСБ пройдет в Казани
15:41 В Татарстане заключено 138 концессионных соглашений
14:25 Начальника локомотивного депо Агрыза наградили за помощь участникам СВО
14:21 Имена врачей онкодиспансера им. Сигала появились на Электронной доске почета РТ
14:15 Спасатели из Вьетнама проведут учения на новейшем полигоне МЧС в Татарстане
14:05 Фестиваль «Всей семьей на старт. Всей семьей на выборы!» пройдет 12 сентября
12:31 «Вперед в СССР»: в Казани открылась выставка о советской эпохе
11:11 В Татарстане за август определили кадастровую стоимость 22,2 тыс. объектов
10:40 В Татарстане членами участковых избиркомов являются более тысячи медработников
10:19 В аппарате полпреда обсудили взаимодействие РАН и регионов ПФО
07:30 Молодежь Татарстана привлекла 1,7 млн руб. на реализацию своих проектов
22:43 Фестиваль труда и доблести прошел в Камско-Устьинском районе
22:08 В Актаныше наградили передовиков труда и семьи участников СВО
20:37 Участник «СВОего бизнеса» в Челнах планирует открыть цветочный магазин
20:01 Сотрудникам «Казметростроя» вручили свидетельства о занесении на Доску почета РТ
19:12 Имена 70 жителей Муслюмовского района внесены на Доску почета РТ
19:02 В селе Нижняя Ошма открыли новое административное здание сельского поселения
18:20 Татарстанцы могут направлять заявки на детско-юношеский конкурс «Роза Ветров»
18:14 В Набережных Челнах подвели итоги конкурса «Лучший водитель грузовика»
18:09 В Казани лектор «Знания» Игорь Гурьянов рассказал о пользе книг
17:46 Более 2 тыс. человек приняли участие в мероприятиях УРАМ Тура
16:39 Марат Ахметов ознакомился с работой соцобъектов Аксубаевского района
15:55 Марат Ахметов: Татарстанцы осознанно выбирают здоровый образ жизни
13:39 Из Лаишевского района бойцам СВО отправили 39-й гуманитарный груз
13:36 Видеонаблюдение на выборах в Татарстане будут обеспечивать 2 тыс. камер
13:33 Эксперты клуба «Волга» назвали приоритеты избирателей Татарстана
13:03 Семью участника СВО из Челнов поздравили с рождением первенца
12:55 В Казани пройдет заседание Совета руководителей пенитенциарных служб стран СНГ
12:40 Футбольный манеж в Тукаевском районе откроют в следующем году
11:38 Зарипова назвала молодежь главным кадровым ресурсом Татарстана
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