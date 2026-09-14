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В Казани написали диктант на 22 языках народов России
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Дарья Донцова — о своем пути к Богу. Спецвыпуск «Кофе с батюшкой»
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«Мы увидели, что после фильма дети и взрослые хотят разговаривать друг с другом»Казанский кинопродюсер считает, что фильм «Я приду» может стать федеральным бизнес-кейсом
В интервью «Татар-информу» кинопродюсер Денис Супрунов рассказал, почему смотрит на кино как предприниматель и маркетолог, как фестивальные зрители стали для него первой фокус-группой, хватает ли региональному кинематографу продюсеров и может ли фильм, созданный в Татарстане, стать федеральным коммерческим кейсом.
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Олег Морозов: «Дебюрократизация страны произошла за последние 5 лет»Комитет по контролю Госдумы осуществил совместно с Правительством тихую революцию
О работе системы парламентского контроля и многом другом в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову рассказал председатель Комитета по контролю в Госдуме 8-го созыва, кандидат в депутаты ГД по Нижнекамскому одномандатному избирательному округу №33 от «Единой России» Олег Морозов.
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«Люди спустились в укрытия, это их спасло»: что известно об атаке на НижнекамскНочью Нижнекамск атаковали вражеские беспилотники, два человека погибли
Террористическим актом назвали нападение вражеских БПЛА на Нижнекамск в Следственном комитете России. Город в очередной раз подвергся варварской атаке, в которой пострадали обычные мирные жители. Также были повреждены жилые дома.
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Айдар Метшин: «Созрела необходимость общегородской экопрограммы Нижнекамска»Айдар Метшин о компаниях-визионерах, разговоре с Шаймиевым, молодежных трендах и будущем Нижнекамска
Нижнекамск подошел к 60-летию сформировавшимся промышленным центром, которому теперь предстоит сделать новый шаг в развитии. О роли крупных компаний, экологических проблемах, запросах жителей и будущем города «Татар-информу» рассказал депутат Госдумы, экс-мэр Нижнекамска Айдар Метшин.
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«Придя к вере, я перестала бояться смерти»: Дарья Донцова о своем пути к БогуИзвестная автор книг, сценарист и телеведущая приняла участие в проекте «Татар-информа» «Кофе с батюшкой»
Писатель Дарья Донцова рассказала, как пришла к Богу, как стала воцерковленным человеком, как, став верующим человеком, получила ответы на свои вопросы, какие сделала для себя открытия. Об этом и многом другом она рассказала в проекте «Кофе с батюшкой».
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Увидеть Москву и сыграть вничью: Артига не смог одолеть ЦСКА в большинствеУдаление, пенальти, большинство: как «Рубин» съездил в гости к ЦСКА
К восьмому туру чемпионата команды подходили в разных частях таблицы: армейцы уверенно дышали в спину «Краснодару», а казанцы, чередуя ничьи, плелись на стандартном восьмом месте. И для одних, и для других этот матч мог стать прорывом. Подробнее – в материале «ТИ-Спорта».
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«Ушел на СВО вслед за пятью братьями»: истории курсантов танкового училищаКак в танковом училище Казани готовят будущих офицеров
За партами в Казанском танковом училище сегодня сидят кавалеры ордена Мужества, участники и герои СВО. Они проявили себя на фронте, а теперь изучают искусство танкового боя, чтобы вернуться к сослуживцам уже офицерами. У каждого из них своя удивительная история героизма и отваги, которые «Татар-информ» рассказывает сегодня, в День танкиста.
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«Они давно в авиации, знают всё и вся»: что известно о крушении Cessna в РТ
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«Это судьбы не только пациента, но и его близких»: врачи о важности соцпакетаЛечение рака может стоить миллионы рублей, что в разы больше выплаты в 1405 рублей
Льготники в Татарстане все чаще выбирают соцпакет вместо денежной компенсации. Нужные им препараты от диабета, рака и болезней сердца могут стоить очень и очень дорого. Но понимают это еще не все. О том, чем рискуют отказники и как они обедняют общий фонд обеспечения препаратами, говорили сегодня медики на пресс-конференции в «Татар-информе».
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Специалисты из Татарстана устранили семь повреждений тепловых узлов в Лисичанске10 сентября 2026
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Пресс-конференция: «Правовой статус мобильных торговых объектов: разъяснение закона и механизмы защиты прав предпринимателей»11 сентября 2026