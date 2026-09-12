Ксения Алферова рассказала гостям «Пастернаковских чтений» о жизни Пастернака

Актриса театра и кино Ксения Алферова представила гостям Международного литературно-театрального фестиваля «Пастернаковские чтения» авторскую программу «Литературные посиделки». Выступление прошло на сцене Дворца культуры имени Гассара в Менделеевске.

Основой программы стали стихи Бориса Пастернака. Однако через его поэзию Алферова рассказала и о судьбе писателя, его детстве, семье и важных событиях жизни.

«Стихотворения Пастернака очень музыкальны. Ведь не секрет, что сначала он хотел стать композитором, поэтому эта мелодичность прослеживается и в поэзии», – рассказала Ксения Алферова.

Со сцены актриса читала не только стихи поэта, но и его письма к первой жене Евгении Лурье. Она также поделилась историями о родителях Пастернака и его детстве.

По словам Алферовой, важный поворот в жизни будущего поэта произошел еще в детстве. Маленький Пастернак едва не погиб, когда на него несся табун лошадей. Спасло его падение в овраг. Позднее сам писатель воспринимал этот случай как удачу и проявление Божьего промысла, который, как он считал, сопровождал его всю жизнь.

Продолжение программы «Пастернаковских чтений» состоится завтра. Более подробно биографию и творчество поэта раскроют в куполе «Атмосфера». Программа начнется в 12:00.