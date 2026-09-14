Приставы арестовали казан жительницы РТ, задолжавшей 1 млн по алиментам

Объявление о продаже казана в интернете навело приставов на след жительницы Азнакаевского района Татарстана, задолжавшей по алиментам более миллиона рублей. Об этом сообщает ГУФССП России по РТ. Как сообщили в ведомстве, женщина не жила по известным адресам, на звонки не отвечала, за извещениями не являлась.

Заметив объявление о продаже казана на одном из интернет-агрегаторов, судебный пристав договорился с женщиной о встрече. После этого, установив личность, алиментщицу доставили в отделение – постановление о принудительном приводе было вынесено ранее. На казан, который продавала женщина, наложили арест, а в отношении нее вновь составили административный протокол по статье о неуплате алиментов.

Мировой судья назначил виновной 40 часов обязательных работ. В ГУФССП по РТ отмечают, что женщина уже привлекалась к административной и уголовной ответственности за неисполнение алиментных обязательств. Если она так и не оплатит долг, ей грозит уголовная статья о злостном уклонении от уплаты алиментов.

«Пока казан под арестом, главное уже сделано: должницу нашли и еще раз напомнили, что от родительского долга не скрыться - даже за чужим аккаунтом в интернете», – говорится в сообщении.