«Лежачего, еще и ногами!»: избиение парня в центре Казани сняли на видео
Видео жестокого избиения молодого человека в центре Казани появилось в соцсети. Запись была сделана на улице Профсоюзной. Как рассказали в одном из татарстанских интернет-сообществ, конфликт начался в ночном клубе, а завершился уже на улице. На записи видно, как один парень повалил другого на асфальт и стал избивать. Еще один молодой человек подошел к лежачему и несколько раз пнул его.
Как сообщили «Татар-информу» в УМВД России по Казани, в отделе полиции «Япеева» по данному факту проводится проверка.
«Двое на одного!»;
«Лежачего, еще и ногами!»;
«Одни пинают, другие смотрят»;
«А куда охрана смотрела?», – негодуют в соцсети казанцы.
Ранее правоохранители начали проверку по информации об избиении студента в Иннополисе на глазах у сотрудников ГБР.