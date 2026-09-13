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Происшествия 13 сентября 2026 16:48

«Лежачего, еще и ногами!»: избиение парня в центре Казани сняли на видео

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«Лежачего, еще и ногами!»: избиение парня в центре Казани сняли на видео

Видео жестокого избиения молодого человека в центре Казани появилось в соцсети. Запись была сделана на улице Профсоюзной. Как рассказали в одном из татарстанских интернет-сообществ, конфликт начался в ночном клубе, а завершился уже на улице. На записи видно, как один парень повалил другого на асфальт и стал избивать. Еще один молодой человек подошел к лежачему и несколько раз пнул его.

Как сообщили «Татар-информу» в УМВД России по Казани, в отделе полиции «Япеева» по данному факту проводится проверка.

«Двое на одного!»;

«Лежачего, еще и ногами!»;

«Одни пинают, другие смотрят»;

«А куда охрана смотрела?», – негодуют в соцсети казанцы.

Ранее правоохранители начали проверку по информации об избиении студента в Иннополисе на глазах у сотрудников ГБР.

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#драка в центре казани #избили парня #улица профсоюзная
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