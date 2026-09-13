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На главную ТИ-Спорт 13 сентября 2026 19:58

Татарстанский дзюдоист Нияз Билалов взял бронзу турнира «Большой Шлем» в Венгрии

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Татарстанский дзюдоист Нияз Билалов взял бронзу турнира «Большой Шлем» в Венгрии
Фото: © «Татар-информ»

Спортсмен сборной команды России и Республики Татарстан, обладатель десяти медалей «Больших шлемов», мастер спорта России по дзюдо Нияз Билалов завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 100 кг на турнире «Большой шлем» в Венгрии. Поединок за третье место Билалов выиграл иппоном у Бориса Георгиева из Болгарии.

Турнир проходил с 11 по 13 сентября в Будапеште и стал заключительным этапом мировой серии, в котором участвовали более 500 спортсменов из более чем 70 стран. Они боролись за медали в 14 весовых категориях.

#дзюдо
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