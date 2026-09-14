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Происшествия 14 сентября 2026 08:31

Минувшей ночью над Россией перехвачено 399 вражеских дронов

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399 вражеских БПЛА перехвачено и уничтожено над регионами России минувшей ночью. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи, с 20.00 мск 13 сентября до 8.00 мск 14 сентября, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 399 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской областей, Республики Крым, Краснодарского края и над акваторией Черного моря», – говорится в сообщении.

#бпла #дроны #беспилотники #минобороны рф
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