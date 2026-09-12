«Ак Барс» впервые проиграл, но лидирует в КХЛ. Есть ли у команды запас прочности

Несмотря на удержанное лидерство в турнирной таблице КХЛ, «Ак Барс» драматично уступил «Металлургу», пропустив за девять секунд до сирены. О дефиците заброшенных шайб у казанцев, тяжелой адаптации Кевина Хейса и ошибках Миллера, а также вратарской драме Тимура Билялова — в материале «ТИ-Спорта».





Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» проиграл, но всё еще лидер таблицы КХЛ! Есть ли запас прочности у этой команды?

Несмотря на стопроцентную победную поступь в трех стартовых играх сезона, прочность атакующей линии «Ак Барса» вызывала серьезные опасения — всего 7 шайб за три матча, а в игре с «Трактором» нанесли всего каких-то 19 бросков против 31 у челябинцев. Так что опасения, что при первом по-настоящему серьезном сопернике с атакующим потенциалом команда Анвара Гатиятулина посыпется, были вполне обоснованны.

Более того, в пользу первого в сезоне поражения говорил и пресловутый фактор летних потерь «Ак Барса». В отличие от Кубка Гагарина, когда казанцы взяли габаритами, на этот раз возможности команд явно уравнялись. Без Дмитрия Яшкина и Ильи Сафонова общий «вес» казанцев значительно понизился, и «закошмарить» соперника, просто выпихивая игроков «Магнитки» с пятака габаритами, уже было не так просто.

Матч с весенним полуфиналистом «Металлургом» подтвердил эти опасения, хотя сухая статистика как раз на этот раз говорила в пользу «Ак Барса»: казанцы превзошли гостей по броскам в створ (32 против 29), забрали точку вбрасывания (48 против 24) и провели почти равное время в чужой зоне — 11:08 против 11:54 у соперника.

Однако цифры не отразили главного — качества и опасности этих действий. Имея двукратное преимущество на вбрасываниях и нанеся 32 броска, «Ак Барс» не сумел конвертировать это в результат — вновь всего две заброшенные шайбы. Девять шайб за четыре стартовых матча — это что-то из беловских времен «Ак Барса». И сложно говорить только о потерях в атакующей мощи. Серьезно дает о себе знать отсутствие Константина Шафранова, с чьего появления на скамейке прошлой осенью фактически начался выход из глубокого кризиса и итоговый поход до финала.

Вспомните, как в Кубке Гагарина «Ак Барс» буквально продавливал «Магнитку» за счет габаритов. Вчера же той разрушительной мощи у казанцев уже не было. И это даже с учетом того, что и у «Магнитки» в этом матче получалось далеко не всё, — разговоры о хоккее уровня плей-офф после игры отдавали скорее штампом. Это была максимально сумбурная игра с огромным количеством брака и потерь на ровном месте, а овертайм можно смело сравнивать с «дворовым хоккеем» — нет, не по уровню, но по безбашенности и нелепости в принятии решений. Это признавал и Андрей Разин после игры, но справедливо отметил, что, несмотря на большое количество проблем, игру удалось вытянуть именно за счет «команды».

«Если говорить честно, то победы мы не заслуживали сегодня, было много технического брака в нашем исполнении. Многое валилось из рук, но у команды был характер. Мы и втроем выстояли, и в меньшинстве самоотверженно играли. В концовке респект ребятам, очень грамотно две шестёрочки отработали. С победой нас!» — сказал Разин в своем вступительном слове на пресс-конференции.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Уже после почти 20-минутной дискуссии самого медийного тренера КХЛ с журналистами Анвар Гатиятулин отвечал корреспонденту «ТИ-Спорта» на вопрос, насколько, по его мнению, потеря габаритных лидеров повлияла на итоговый расклад.

— В полуфинальной серии много говорилось о том, что «Ак Барс» сумел переиграть «Металлург» в том числе за счет габаритов и физического давления, за счет таких игроков, как Яшкин. Согласны, что сегодня команде не хватило именно этого компонента?

— Сейчас начало сезона, команда сильно обновилась, — ответил главный тренер. — Тогда, возможно, оставалось докрутить какие-то детали. Сейчас изменения в команде большие. Нужна сыгранность, нам нужно понять, какие сочетания будут наиболее эффективными. Поэтому процесс идет. Повторюсь, движение вперед есть. Нам важно понять команду, а эти игры дают много информации. Впереди много аналитической работы. Будем смотреть, за счет чего, за счет каких козырей мы будем побеждать, – сказал специалист.

Впрочем, даже с учетом поражения «Ак Барс» забрал 7 очков из 8 возможных и возглавляет общую турнирную таблицу КХЛ. Согласитесь, это совершенно не то, чего все ожидали после такого пасмурного лета на трансферном рынке. Если большинство болельщиков не ждало повторения прошлогоднего сентября, то точно не ожидало, что команда выбьется в единоличные лидеры таблицы. И все же ощущения, что запас прочности у этой команды большой, по-прежнему нет. Если не будет усиления, то рано или поздно недостаток шайб может перерасти в кризис.

От суперсэйва до роковой ошибки: блестящий матч Билялова перечеркнула одна шайба

Несмотря на итоговое поражение, одним из самых ярких игроков в составе «Ак Барса» в этот вечер стал Тимур Билялов. Вратарь казанцев проводил отличный матч, оставляя команду в игре и выдав отличные 93,1% отраженных бросков.

А суперсэйв, который совершил Тимур Билялов, стал, пожалуй, главным хайлайтом игрового дня в КХЛ. На 31-й минуте встречи Даниил Вовченко выдержал паузу и от борта прострелил в центр, а нападающий магнитогорцев Люк Джонсон бросил в упор, но Билялов в эффектном кувырке остановил шайбу.

«Эффектный сэйв. Наверное, где-то из старой школы. Мы знаем, что Тимур обладает многими качествами, мы в него верим и не удивлены», — оценил Анвар Гатиятулин после игры.

Эпизод еще минуты две крутили на видеокубе арены, и при каждом новом повторе трибуны восторженно вздыхали. А когда на экране показали маму вратаря, удовольствие от момента можно было распознать даже через вратарскую амуницию со шлемом — сам язык тела Тимура говорил о том, как сильно он радуется. Что интересно, после этого спасения Билялову удалось блеснуть реакцией еще дважды подряд, и реакция трибун была такой же острой, как будто 82-й номер продолжал вылавливать шайбу невероятными кульбитами с кувырком. В эти минуты казалось, что пробить поймавшего кураж голкипера просто невозможно.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Но в том-то и ирония хоккея, что даже в таком для себя триумфальном матче голкипер оказался не в силах спасти команду, а по хоккейной науке — ближний угол вратарский.

Когда болельщики уже морально готовились к четвертой победе кряду, случилась та самая роковая ошибка. Всего за 9 секунд до конца основного времени нападающий «Магнитки» Дмитрий Силантьев нашел момент для броска, и шайба предательски зашла в ближний угол ворот.

Американские горки: неоднозначный матч Хейса и Миллера

Особое внимание в игре с «Металлургом» было приковано к американским легионерам казанцев — звездному новичку Кевину Хейсу и защитнику Митчеллу Миллеру. И пока их действия на льду оставляют смешанные впечатления.

Хейс физически выглядит откровенно тяжелым. Если в начале матча центральный нападающий еще старался поддерживать высокие скорости уральцев, то в концовке встречи буквально ходил по площадке пешком. В одном из эпизодов американец убежал один на один с вратарем, но попытался реализовать свой момент чересчур вальяжно и бесхитростно. Его статистика в этой встрече осталась пустой — 0 набранных очков, ни одного забитого гола и минимум выигранной силовой борьбы на чужом пятаке.

Миллер, напротив, отметился в итоговом протоколе, отдав две голевые передачи (0+2). Однако без результативных ошибок тоже не обошлось. Во втором периоде при игре в большинстве Митчелл отдал опрометчивую передачу за спину, которая привела к потере шайбы, после чего защитник на время выпал из игрового рисунка и потерял стабильность.

Фото: ak-bars.ru

Анвар Гатиятулин на послематчевой пресс-конференции встал на защиту своих легионеров. Ошибку Миллера наставник объяснил чрезмерным желанием забить:

— Все мы знаем, что Митч из тех игроков, которым нужно забить гол. Мы разговариваем практически ежедневно. Говорим, что голы никуда не денутся. Отмечу, что в прошлом сезоне он сделал большой шаг вперёд в плане ответственности. Понятно его желание ярко сыграть в атаке, но он всё прекрасно понимает и играет рационально. Ему самому здесь не нужно спешить. Он уже всем доказал, что мастер и многое умеет. Это в том числе и наша работа – чтобы он играл с холодной головой.

Что касается формы Кевина Хейса, главный тренер призвал болельщиков не форсировать события.

— Уже на первой тренировке мы увидели, что Кевин – большой мастер. Но у него очень давно не было стабильной игровой практики, поэтому здесь всем нужно набраться терпения. Видна динамика по сравнению с первым матчем, он будет прибавлять. Делает много хороших, правильных вещей. А вопрос исполнения – дело времени, – считает Гатиятулин.