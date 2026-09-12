На «Пастернаковских чтениях» в Менделеевске заложили капсулу времени в 2056 год

Капсулу времени с посланием жителям Менделеевска 2056 года заложили у купола «Атмосфера» в рамках Международного литературно-театрального фестиваля «Пастернаковские чтения». Инициаторами написания письма к потомкам выступила московская команда режиссеров, которая вместе с жителями города готовит спектакль «Вижу. Слышу. Говорю.».

Это второй опыт участия жителей Менделеевска в уличном театре. В рамках проекта горожане становятся профессиональными актерами и вместе с режиссерами работают над постановкой.

Идея написать письмо будущим жителям города появилась по итогам двух лет совместной работы. Авторы предложили передать потомкам впечатления и настроение нынешних участников фестиваля, а также сохранить связь литературы и театра между поколениями.

«Мы благодарны за такую инициативу. Это интересный опыт, хорошая и давняя традиция, которая позволит обратиться к нашим детям, внукам. Это наше наследие о фестивале, которое останется надолго», – подчеркнул на церемонии закладки глава Менделеевского района Роберт Искандаров.

Генеральный директор «Аммония» Дмитрий Макаров отметил, что впервые участвует в закладке капсулы времени.

«Мне никогда не доводилось участвовать ни в закладке, ни при вскрытии капсул времени. Это очень символично, и не хотелось бы пафоса при этом моменте. Мы хотели передать потомкам наше настроение сегодня, наши чувства, что мы испытываем в этот день, чтобы была возможность сравнить их с их ощущениями в будущем», – рассказал он.

В послании авторы описывают один день из жизни современного Менделеевска, рассказывают о развитии города и задают вопросы его будущим жителям.

«Сегодня мы оставляем вам это письмо на Международном литературно-театральном фестивале «Пастернаковские чтения». Его тема в этом году – «Анатомия чувств». Мы собираемся слушать стихи, смотреть спектакли и говорить о том, что происходит с человеком. Мы не знаем ваших лиц, привычек, повседневных забот. Но надеемся, что и через тридцать лет можно будет узнать друг друга в нескольких искренних словах», – говорится во фрагменте послания.

Капсулу заложили у купола «Атмосфера», который символично появился в городе четыре года назад специально к первым «Пастернаковским чтениям».