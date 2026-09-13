Выдачи кредитных карт в России достигли максимума с начала 2025 года

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В августе 2026 года банки выдали 1,54 млн кредитных карт – это максимальный показатель с начала 2025 года. Рост к июлю составил 11%, в годовом выражении – 9%. Общий лимит вырос до 173,39 млрд рублей, хотя средний лимит по карте снизился на 6 тыс. – до 113 тыс. рублей. Полная стоимость кредита составила 50,5%, сообщает «Ъ» со ссылкой на Объединенное кредитное бюро (БКИ ОКБ).

За восемь месяцев 2026 года выдано 10,42 млн карт с общим лимитом 1,2 трлн рублей – на 11% больше по количеству и на 4% по объему, чем годом ранее.

Всплеск в августе эксперты связывают с сезоном отпусков и подготовкой к школе. В ВТБ зафиксировали наибольший объем продаж кредитных карт с начала года, в Альфа-банке рост объяснили запуском новой карты с льготным периодом 150 дней и сезонным фактором.

По мнению аналитиков, в сентябре рынок может замедлиться из-за окончания сезонности и паузы в снижении ключевой ставки. Дополнительно рынок охладят ужесточенные с четвертого квартала макропруденциальные лимиты ЦБ по необеспеченным потребкредитам. Эксперты также отмечают насыщение рынка: большинство новых выдач – перевыпуск или переход клиентов между банками. Сдержанный рост возможен при постепенном снижении ключевой ставки.