«Люди спустились в укрытия, это их спасло»: что известно об атаке на Нижнекамск
Ночью Нижнекамск атаковали вражеские беспилотники, два человека погибли
Террористическим актом назвали нападение вражеских БПЛА на Нижнекамск в Следственном комитете России. Город в очередной раз подвергся варварской атаке, в которой пострадали обычные мирные жители. Также были повреждены жилые дома.
«Под удар попали мирные жители, которые спали ранним утром дома»
Сегодня утром ВСУ снова атаковали Нижнекамск, в результате атаки БПЛА погибли и пострадали люди.
Режим беспилотной опасности в Татарстане ввели в два часа ночи, спустя два часа была объявлена угроза БПЛА на Казань и Зеленодольск. Следом – на Заинск, Нижнекамск, Елабугу и Набережные Челны. Звучала воздушная тревога, людей попросили принять меры безопасности, в аэропортах республики ввели временные ограничения.
Ближе к восьми утра режим беспилотной опасности отменили. К этому моменту стало известно, что вражеские БПЛА атаковали Нижнекамск.
Мэр Нижнекамска Радмир Беляев в своем канале в МAX сообщил о трагических последствиях налета.
«Сегодня ранним утром наш город в очередной раз подвергся атаке БПЛА. К сожалению, с жертвами. В результате повреждения получили промышленные и гражданские объекты. На одном из предприятий произошло возгорание. Сейчас его ликвидируют, производственный процесс не остановлен. К сожалению, под удар попали мирные жители, которые спали ранним утром дома. В результате атаки на жилой дом есть четверо пострадавших. Им оказывается медицинская помощь. Еще один беспилотник попал в дерево, в результате чего был поврежден стоявший рядом автомобиль. В машине находились четыре молодых человека. Двое погибли. Еще двое находятся в больнице в тяжелом состоянии. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших. Это большая трагедия для всего Нижнекамска», – заявил Радмир Беляев.
Всего в результате атаки на гражданских и промышленных объектах Нижнекамска пострадали 12 человек. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
«В первые же минуты люди спустились в укрытие, благодаря этому удалось избежать большого количества пострадавших»
По поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова в Нижнекамск направился Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин.
«Рустам Нургалиевич поручил в короткие сроки устранить последствия атаки. При необходимости организуем временное размещение жителей поврежденных квартир, с учетом погодных условий оперативно восстановим остекление. С утра объехал все объекты, подвергшиеся атаке. Городские службы работают на местах, продолжаем ликвидировать последствия и помогать людям», – рассказал мэр Нижнекамска.
Радмир Беляев встретился с жителями пострадавшего дома. Всех их разместили в пункте временного размещения в ближайшей школе.
«Здесь организовано питание, специалисты фиксируют все обращения. Спасибо жильцам за оперативную реакцию. Благодаря тому, что многие из них в первые минуты сирены спустились в укрытие, удалось избежать большого количества пострадавших. Это самое главное. В доме пока находиться нельзя. Специалисты сейчас проводят обследование здания, проверяют состояние несущих и ограждающих конструкций, чтобы оценить характер и степень повреждений», – рассказал мэр Нижнекамска в своем канале.
В результате атаки были повреждены дома: выбиты окна, появились трещины в оконных рамах. Мэр попросил жителей, чье имущество пострадало, позвонить в службу учета претензий граждан. Специалисты зафиксируют обращение и предоставят необходимую информацию по дальнейшим действиям, заверил он.
Телефоны для обращений: (8555) 35-10-72, 35-10-00.
В настоящее время городские службы продолжают работать над устранением последствий произошедшего.
Произошедшее в СК России назвали террористическим актом, возбуждено уголовное дело
Прокуратура Татарстана также открыла горячую линию после атаки вражеских беспилотников на Нижнекамск. В надзорное ведомство можно обратиться по телефонам: (8555) 47-03-03, (843) 291-18-81.
«Прокуратура контролирует соблюдение прав граждан и оказание им необходимой помощи. Обеспечено взаимодействие со всеми уполномоченными ведомствами», – сообщили в Прокуратуре РТ.
Ситуацию на месте контролирует прокурор Нижнекамска Ильнур Гаянов. В городской прокуратуре организован прием граждан.
Произошедшее в СК России назвали террористическим актом, было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
«Следственный комитет России даст уголовно-правовую оценку действиям украинских военнослужащих, которые совершили очередные террористические акты против мирных граждан», – говорится в сообщении.
Следователи и криминалисты работают на местах происшествия. По обнаруженным фрагментам БПЛА и иным вещественным доказательствам будут назначены судебные экспертизы.
«Медики внимательно наблюдают за состоянием каждого пострадавшего»
Минобороны РФ сообщило, что над Татарстаном были уничтожены вражеские БПЛА. Их количество не уточняется. Всего над территорией России в эту ночь были сбиты 389 дронов.
«В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 389 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Смоленской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Татарстан, Чувашской Республики и над акваториями Азовского, Черного и Каспийского морей», – сообщает Минобороны РФ.
Радмир Беляев навестил в больнице Нижнекамска пострадавших в результате вражеской атаки.
«Заехал в НЦРМБ, где сейчас лечатся трое пострадавших. Медики внимательно наблюдают за состоянием каждого и оказывают всю необходимую помощь. Остальные пострадавшие получают медпомощь амбулаторно, они чувствуют себя лучше. Постоянно держу ситуацию на контроле и оперативно получаю всю информацию о состоянии людей» – написал мэр города в своем канале в мессенджере МАХ.
Министр здравоохранения РТ Альмир Абашев сообщил, что из челнинской Больницы скорой медицинской помощи им. Р.С. Акчурина на помощь коллегам в Нижнекамск выехали специалисты — сосудистый хирург и реаниматолог
«Состояние двоих пострадавших тяжелое, у одного – средней тяжести. Остальным пациентам медицинская помощь была оказана амбулаторно. На месте с коллегами мы определяем дальнейшую маршрутизацию и тактику лечения», – рассказал глава Минздрава республики.
Видео пресс-службы Министерства здравоохранения РТ
Напомним, 10 августа Нижнекамск также подвергался массированной атаке ВСУ. Тогда трагедия унесла жизни 13 человек, еще 40 пострадали. Были повреждены жилой дом и хостел городского предприятия – большее число погибших было именно там. В жилом доме погибла пятилетняя девочка – во время атаки дронов она спала на балконе. Ребенка посекло осколками, она скончалась до приезда скорой. После случившегося в Нижнекамске был объявлен траур.