«Люди спустились в укрытия, это их спасло»: что известно об атаке на Нижнекамск

Террористическим актом назвали нападение вражеских БПЛА на Нижнекамск в Следственном комитете России. Город в очередной раз подвергся варварской атаке, в которой пострадали обычные мирные жители. Также были повреждены жилые дома.





Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Под удар попали мирные жители, которые спали ранним утром дома»

Сегодня утром ВСУ снова атаковали Нижнекамск, в результате атаки БПЛА погибли и пострадали люди.

Режим беспилотной опасности в Татарстане ввели в два часа ночи, спустя два часа была объявлена угроза БПЛА на Казань и Зеленодольск. Следом – на Заинск, Нижнекамск, Елабугу и Набережные Челны. Звучала воздушная тревога, людей попросили принять меры безопасности, в аэропортах республики ввели временные ограничения.

Ближе к восьми утра режим беспилотной опасности отменили. К этому моменту стало известно, что вражеские БПЛА атаковали Нижнекамск.

Фото: канал Радмира Беляева в «Максе»

Мэр Нижнекамска Радмир Беляев в своем канале в МAX сообщил о трагических последствиях налета.

«Сегодня ранним утром наш город в очередной раз подвергся атаке БПЛА. К сожалению, с жертвами. В результате повреждения получили промышленные и гражданские объекты. На одном из предприятий произошло возгорание. Сейчас его ликвидируют, производственный процесс не остановлен. К сожалению, под удар попали мирные жители, которые спали ранним утром дома. В результате атаки на жилой дом есть четверо пострадавших. Им оказывается медицинская помощь. Еще один беспилотник попал в дерево, в результате чего был поврежден стоявший рядом автомобиль. В машине находились четыре молодых человека. Двое погибли. Еще двое находятся в больнице в тяжелом состоянии. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших. Это большая трагедия для всего Нижнекамска», – заявил Радмир Беляев.

Всего в результате атаки на гражданских и промышленных объектах Нижнекамска пострадали 12 человек. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Фото: канал Радмира Беляева в «Максе»

«В первые же минуты люди спустились в укрытие, благодаря этому удалось избежать большого количества пострадавших»

По поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова в Нижнекамск направился Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин.

«Рустам Нургалиевич поручил в короткие сроки устранить последствия атаки. При необходимости организуем временное размещение жителей поврежденных квартир, с учетом погодных условий оперативно восстановим остекление. С утра объехал все объекты, подвергшиеся атаке. Городские службы работают на местах, продолжаем ликвидировать последствия и помогать людям», – рассказал мэр Нижнекамска.

Радмир Беляев встретился с жителями пострадавшего дома. Всех их разместили в пункте временного размещения в ближайшей школе.

Фото: канал Радмира Беляева в «Максе»

«Здесь организовано питание, специалисты фиксируют все обращения. Спасибо жильцам за оперативную реакцию. Благодаря тому, что многие из них в первые минуты сирены спустились в укрытие, удалось избежать большого количества пострадавших. Это самое главное. В доме пока находиться нельзя. Специалисты сейчас проводят обследование здания, проверяют состояние несущих и ограждающих конструкций, чтобы оценить характер и степень повреждений», – рассказал мэр Нижнекамска в своем канале.

В результате атаки были повреждены дома: выбиты окна, появились трещины в оконных рамах. Мэр попросил жителей, чье имущество пострадало, позвонить в службу учета претензий граждан. Специалисты зафиксируют обращение и предоставят необходимую информацию по дальнейшим действиям, заверил он.

Телефоны для обращений: (8555) 35-10-72, 35-10-00.

В настоящее время городские службы продолжают работать над устранением последствий произошедшего.

Фото: канал Радмира Беляева в «Максе»

Произошедшее в СК России назвали террористическим актом, возбуждено уголовное дело

Прокуратура Татарстана также открыла горячую линию после атаки вражеских беспилотников на Нижнекамск. В надзорное ведомство можно обратиться по телефонам: (8555) 47-03-03, (843) 291-18-81.

«Прокуратура контролирует соблюдение прав граждан и оказание им необходимой помощи. Обеспечено взаимодействие со всеми уполномоченными ведомствами», – сообщили в Прокуратуре РТ.

Ситуацию на месте контролирует прокурор Нижнекамска Ильнур Гаянов. В городской прокуратуре организован прием граждан.

Произошедшее в СК России назвали террористическим актом, было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«Следственный комитет России даст уголовно-правовую оценку действиям украинских военнослужащих, которые совершили очередные террористические акты против мирных граждан», – говорится в сообщении.

Следователи и криминалисты работают на местах происшествия. По обнаруженным фрагментам БПЛА и иным вещественным доказательствам будут назначены судебные экспертизы.

Фото: канал Радмира Беляева в «Максе»

«Медики внимательно наблюдают за состоянием каждого пострадавшего»

Минобороны РФ сообщило, что над Татарстаном были уничтожены вражеские БПЛА. Их количество не уточняется. Всего над территорией России в эту ночь были сбиты 389 дронов.

«В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 389 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Смоленской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Татарстан, Чувашской Республики и над акваториями Азовского, Черного и Каспийского морей», – сообщает Минобороны РФ.

Радмир Беляев навестил в больнице Нижнекамска пострадавших в результате вражеской атаки.

Фото: канал Радмира Беляева в «Максе»

«Заехал в НЦРМБ, где сейчас лечатся трое пострадавших. Медики внимательно наблюдают за состоянием каждого и оказывают всю необходимую помощь. Остальные пострадавшие получают медпомощь амбулаторно, они чувствуют себя лучше. Постоянно держу ситуацию на контроле и оперативно получаю всю информацию о состоянии людей» – написал мэр города в своем канале в мессенджере МАХ.

Министр здравоохранения РТ Альмир Абашев сообщил, что из челнинской Больницы скорой медицинской помощи им. Р.С. Акчурина на помощь коллегам в Нижнекамск выехали специалисты — сосудистый хирург и реаниматолог

«Состояние двоих пострадавших тяжелое, у одного – средней тяжести. Остальным пациентам медицинская помощь была оказана амбулаторно. На месте с коллегами мы определяем дальнейшую маршрутизацию и тактику лечения», – рассказал глава Минздрава республики.

Видео пресс-службы Министерства здравоохранения РТ

Напомним, 10 августа Нижнекамск также подвергался массированной атаке ВСУ. Тогда трагедия унесла жизни 13 человек, еще 40 пострадали. Были повреждены жилой дом и хостел городского предприятия – большее число погибших было именно там. В жилом доме погибла пятилетняя девочка – во время атаки дронов она спала на балконе. Ребенка посекло осколками, она скончалась до приезда скорой. После случившегося в Нижнекамске был объявлен траур.