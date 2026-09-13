Ротенберг: возвращение Овечкина в «Динамо» – вопрос к хоккеисту и его семье

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» ​

Член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг заявил РИА Новости, что возвращение Александра Овечкина в столичный клуб – это вопрос к самому хоккеисту и его семье.

Овечкин является воспитанником «Динамо». Накануне форвард, капитан «Вашингтон Кэпиталз», вернулся в расположение американской команды после отпуска на родине.

Ротенберг в кулуарах форума «Экспобаскет» отметил, что Александр много тренировался и хорошо готов. Он призвал сконцентрироваться на поддержке хоккеиста в выступлении в следующем сезоне, чтобы тот добился максимального результата. По словам Ротенберга, Овечкин покажет отличный результат и продемонстрирует молодым высочайший уровень, поскольку предан хоккею и много тренируется.

Отвечая на вопрос, обсуждал ли он с Овечкиным возвращение в «Динамо» по истечении контракта, рассчитанного на предстоящий сезон, Ротенберг сказал, что такие вопросы нужно задавать Александру и его семье, и он не вправе это комментировать.