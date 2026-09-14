На сельхозярмарках Татарстана продали продукцию на 106,5 млн рублей

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Традиционные сельскохозяйственные ярмарки возобновились в Татарстане с 12 сентября. Они работают на 14 площадках Казани, двух площадках Набережных Челнов и Зеленодольского района, а также трех площадках Нижнекамска. Общая стоимость реализованной продукции составила около 106,5 млн рублей, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

В минувшую субботу работу нескольких ярмарочных площадок в Казани оценил заместитель Премьер-министра Татарстана – министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров.

По ряду востребованных товаров объемы поставок на ярмарки увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В частности, капусты привезли на 31,9% больше – объем вырос с 13,2 до 17,4 тонны. Поставки других овощей увеличились на 22,2%, говядины – на 20,8%, муки – на 17,8%, молока на розлив – на 17%. Кроме того, выросли объемы поставок меда, сливочного масла и мяса птицы.

Количество картофеля и репчатого лука, которые традиционно составляют значительную часть ассортимента сельхозярмарок, осталось практически на уровне прошлого года. На площадки привезли более 328 тонн картофеля и 90 тонн репчатого лука.

Отдельное внимание уделили поставкам сахара. В этом году на ярмарки завезли 36,1 тонны сахарного песка – больше, чем в 2025-м. При этом товар пользовался высоким спросом у покупателей, поэтому к следующей ярмарке объем поставок сахара планируют дополнительно увеличить.

Для доставки и продажи продукции задействовали 1 015 автомобилей. Это на 58 машин больше, чем за аналогичный период прошлого года. Увеличение количества транспорта позволило расширить ассортимент и обеспечить поставки продукции на ярмарочные площадки. Работа проводится в том числе в рамках национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

На ярмарках также организовали социальную и культурную программу. На всех площадках прошли чаепития для социально незащищенных категорий населения, а на многих из них состоялись концерты и праздничные мероприятия.