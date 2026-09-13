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Общество 13 сентября 2026 14:55

Кириенко: иностранцы чувствуют белую зависть, видя возможности для молодежи в РФ

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Иностранцы, приезжающие в Россию, удивляются возможностям, которые созданы в стране для молодежи, и испытывают «белую зависть», заявил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы приезжаем, они все говорят, что первое впечатление у них – удивление, а за удивлением идет и уважение, и любовь к России, и даже иногда “добрая зависть”, такая “белая зависть”, когда они говорят, что у нас таких возможностей для молодежи, которые созданы сегодня в России, не существует», – сказал Кириенко.

По его словам, иностранцы признаются, что Россия оказывается не такой, какой ее описывают в их странах.

#сергей кириенко #молодежь
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