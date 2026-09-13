news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 13 сентября 2026 18:01

Литва подняла истребитель НАТО из-за стаи птиц, принятой за дроны

Читайте нас в

Литва подняла в воздух истребитель НАТО и закрыла аэропорт Вильнюса, приняв стаю птиц за беспилотники, сообщает Reuters со ссылкой на Национальный центр по управлению кризисами.

В центре пояснили, что на радарах птицы и дроны оставляют на первый взгляд одинаковые следы.

Из-за тревоги работа аэропорта Вильнюса остановилась на 38 минут. Предупреждение об угрозе сняли после того, как истребитель провел визуальную идентификацию пространства.

#литва #истребители
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
«Люди спустились в укрытия, это их спасло»: что известно об атаке на Нижнекамск

«Люди спустились в укрытия, это их спасло»: что известно об атаке на Нижнекамск

13 сентября 2026

Воздушная тревога в Казани – в столице РТ прозвучали сирены

13 сентября 2026
Новости партнеров