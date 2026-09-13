Литва подняла истребитель НАТО из-за стаи птиц, принятой за дроны
Литва подняла в воздух истребитель НАТО и закрыла аэропорт Вильнюса, приняв стаю птиц за беспилотники, сообщает Reuters со ссылкой на Национальный центр по управлению кризисами.
В центре пояснили, что на радарах птицы и дроны оставляют на первый взгляд одинаковые следы.
Из-за тревоги работа аэропорта Вильнюса остановилась на 38 минут. Предупреждение об угрозе сняли после того, как истребитель провел визуальную идентификацию пространства.