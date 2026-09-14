Татарстан получит дополнительные средства на привлечение врачей в села

Татарстан получит дополнительное финансирование на единовременные выплаты врачам и среднему медицинскому персоналу, которые работают в сельской местности, поселках городского типа и небольших городах. Республика вошла в число 18 регионов, между которыми распределят более 303 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства России Михаил Мишустин.

Дополнительные средства предназначены для регионов, где такая поддержка наиболее востребована. Помимо Татарстана, финансирование получат Адыгея, Башкирия, Хакасия, Краснодарский, Пермский и Приморский края, Астраханская, Брянская, Волгоградская, Кировская, Ленинградская, Рязанская, Саратовская, Смоленская и Ярославская области, Еврейская автономная область и Чукотский автономный округ.

На совещании с вице-премьерами 14 сентября Мишустин сообщил, что дополнительное финансирование позволит привлечь в медицинские организации в сельской местности, малых городах и удаленных поселках около 500 специалистов. Речь идет как о врачах, так и о фельдшерах, медсестрах и акушерках.

По словам главы Правительства РФ, эта мера должна повысить качество и доступность медицинской помощи для жителей таких территорий.

Мишустин также подчеркнул, что Правительство продолжит принимать необходимые меры, чтобы жители всех регионов страны могли своевременно получать квалифицированную медицинскую помощь.

Единовременные компенсационные выплаты медикам предоставляют по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Участвующие в них врачи и специалисты среднего медицинского звена могут получить от 500 тыс. до 2 млн рублей в зависимости от уровня образования и территории, где они трудоустроились.

По инициативе Президента России программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» продлены до 2030 года.