Ксения Алферова отметила поэтический талант пенсионерки из Агрызского района

Пенсионерка из деревни Пелемеш Агрызского района Дуся Насырова получила специальный приз от химического комплекса «Аммоний» за участие в литературном челлендже #пастернаковскиечтения2026. Ее выступление особенно понравилось актрисе Ксении Алферовой, которая предложила отметить участницу вне конкурса.

Челлендж традиционно проходит в преддверии Международного литературно-театрального фестиваля «Пастернаковские чтения». Каждый желающий может прислать организаторам видео с чтением стихотворения. В этом году впервые учредили призовой фонд конкурса – 100 тыс. рублей.

В финальный шорт-лист вошли семь участников. За них голосовали гости фестиваля в онлайн-формате, а свое мнение также высказали члены жюри и артисты, участвующие в программе «Пастернаковских чтений».

В число лидеров онлайн-голосования вошла и Дуся Насырова. По итогам подсчета голосов она оказалась в пятерке лучших участников. При этом ее самобытное выступление настолько впечатлило Ксению Алферову, что актриса предложила отметить пенсионерку специальным призом.

«Мы учредили наш челлендж, чтобы как можно больше людей подключались к чтению литературы. Мы ежегодно получаем сотни видео из разных уголков страны. И мнение экспертов, таких как профессиональные артисты, нам в этом конкурсе важно. Дуся Насырова не оставила равнодушным никого из членов жюри и зала, поэтому мы приняли решение вне конкурса отметить и Дусю Насырову», – рассказал генеральный директор АО «Аммоний» Дмитрий Макаров.

Дуся Насырова получит 30 тыс. рублей от химкомплекса. Для челленджа она выбрала стихотворение Бориса Пастернака. К записи пенсионерка подошла творчески: первую часть стихотворения она прочитала на фоне пасущегося стада овец, а продолжение – среди леса.

Основные призы челленджа распределились следующим образом. Первое место заняла четырехлетняя Алиса Федотова, получившая 50 тыс. рублей. Вторым стал Кирилл Манин, который профессионально занимается художественным чтением и прислал видео с Ямала. Третье место заняла Гюзель Сабанаева из Нижнекамска – за видео с чтением стихотворения Анны Ахматовой она получила 20 тыс. рублей.

Отдельный грант челленджа #пастернаковскиечтения2026 по итогам голосования также получил Молодежный совет «Аммония».