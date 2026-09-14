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На главную ТИ-Спорт 14 сентября 2026 10:21

«Торпедо» и «Ак Барс» матчем откроют новую арену в Нижнем Новгороде

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«Торпедо» и «Ак Барс» матчем откроют новую арену в Нижнем Новгороде
Фото: ak-bars.ru

В Нижнем Новгороде сегодня «Торпедо» проведёт первый официальный матч на новой «Volga Арене» с казанским «Ак Барсом». Начало — в 19:35 мск.

«Торпедо» подходит к матчу с 6 очками в 4 выездных играх.

«Ак Барс» после вчерашней победы «Нефтехимика» спустился на вторую строчку на Востоке с 7 очками, но показывает малорезультативный хоккей.

Новая арена в Нижнем Новгороде вмещает 12 тысяч зрителей и включает два тренировочных катка. Для клуба это историческое событие — команда обретает новый дом после десятилетий выступлений на старом стадионе.

#ХК Ак барс #хк торпедо #кхл
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