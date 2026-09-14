Юрист Хрулёв рассказал, как получить компенсацию за некачественный ремонт

Заказчик может потребовать возместить имущественный ущерб, возникший из-за некачественного ремонта квартиры или техники, сообщил RT вице-президент Международной ассоциации медиаторов Дмитрий Хрулёв.

Если работы выполняла компания или индивидуальный предприниматель, ответственность за ущерб несет исполнитель, в том числе за действия своих работников и субподрядчиков. При заказе у частного мастера претензии предъявляются непосредственно ему.

По словам специалиста, компенсации могут подлежать расходы на восстановление, стоимость утраченного имущества, аварийные работы, оценку ущерба и другие подтвержденные убытки.

«При недостатках самой работы можно потребовать исправления, снижения цены, возврата оплаты в предусмотренных законом случаях или расходов на другого специалиста», – добавил собеседник RT.

Хрулёв также рекомендовал сразу после происшествия зафиксировать повреждения на фото и видео, а также сохранить договор или заказ, переписку, платежные документы и снятые детали.

При протечке необходимо вызвать аварийную службу и управляющую организацию и получить акт с указанием ущерба и предполагаемой причины. При этом ответственного за повреждение после замены батареи определяют с учетом принадлежности участка системы и действий установщика и управляющей организации.

«Исполнителя письменно приглашают на осмотр, причину подтверждают техническим заключением, сумму – сметой или оценкой», – рассказал юрист.

Претензию, по его словам, следует направить по юридическому адресу исполнителя, указав обстоятельства произошедшего, сумму ущерба и требования, а также срок их исполнения и реквизиты.

Хрулёв отметил, что для некоторых денежных требований, связанных с недостатками работы, установлен десятидневный срок. По его словам, стороны могут договориться о выплате, ремонте за счет исполнителя, рассрочке, страховом возмещении или медиации.

«В соглашении фиксируют сумму, сроки, объем работ и последствия просрочки. Нотариально удостоверенное медиативное соглашение исполняется принудительно без отдельного иска», – сообщил юрист.

Он добавил, что Роспотребнадзор и жилищная инспекция проводят проверки, а взыскать деньги можно по соглашению сторон или через суд. В потребительском споре суд также может взыскать неустойку, компенсацию морального вреда и штраф.