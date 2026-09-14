Арсений Попов собрал полный зал молодежи на «Пастернаковских чтениях»

Молодежь со всей республики стала новой аудиторией Международного литературно-театрального фестиваля «Пастернаковские чтения» в Менделеевске. Полный зал собрала авторская программа актера Арсения Попова «Смех сквозь слезы», в которой он говорил о русской классике, читал письма Бориса Пастернака и проводил параллели между произведениями классиков и современной жизнью.

Арсений Попов – актер театра и кино, участник популярных юмористических и импровизационных телешоу. Для «Пастернаковских чтений» он подготовил специальную программу, рассчитанную в том числе на молодую аудиторию.

«Мы знали, что Арсений Попов – это артист, который популярен в молодежной аудитории. Это актер, который не только участвует в телешоу, но еще и знаком изнутри с театром. Для нашего фестиваля он подготовил специальную программу, и мы рады, что нам удалось собрать подростков со всей республики, которые сами пришли, приехали, чтобы слушать Пастернака, изучать литературу вне школьной программы. На каком фестивале еще такое встретишь?» – рассказал глава Менделеевского района Роберт Искандаров.

Сам Попов отметил, что литературные фестивали позволяют говорить с молодежью о книгах не в рамках школьной программы, а через интерес и личное восприятие.

«Важно устраивать фестивали для людей с разными интересами. Спортивных мероприятий уже достаточно. Понятно, что их будет все больше и больше, будут меняться виды спорта, но они тем не менее есть, они понятны. Хочется, чтобы и литературе уделяли внимание», – сказал артист.

В программе «Смех сквозь слезы» Попов читал письма Бориса Пастернака, обращался к переписке Аркадия Аверченко и Николая Гоголя, а также сравнивал ситуации из произведений классиков с современной жизнью. Обращаясь к заполненному подростками залу, артист призывал читать литературу не «из-под палки», а потому, что она может быть интересной и увлекательной.

Для самого Попова знакомство с Менделеевском началось со спорта. Впервые о городе ему рассказали во время Казанского марафона, где артиста пригласили принять участие в забеге «Цепная реакция» в Менделеевске. В итоге вместо второй дистанции на 40 км Попов выбрал литературный марафон и начал подготовку к «Пастернаковским чтениям».

«Менделеевск – город, который объединяет и культуру, и спорт, и химию», – отметил артист.

Генеральный директор АО «Аммоний» Дмитрий Макаров считает, что фестивалю удалось выйти за рамки привычного формата и привлечь зрителей разных возрастов.

«В эти дни фестиваля часто звучала мысль, что Менделеевск – город смелых. Мы на самом деле с городом не боимся идти вперед, и такой выход за классический жанр спектаклей – тому пример. Литература – она для всех, она может быть разная, и фестиваль наш должен объединять людей разного возраста, разных интересов. Нам в этом году, мне кажется, это удалось», – рассказал он.

По словам Макарова, днем в Менделеевске был аншлаг на спектакле «Ненаписанный акт Чайки» Московского Художественного театра имени А.П. Чехова, а вечером полный зал молодежи собрал Арсений Попов. При этом центром притяжения для обеих аудиторий стала русская классика.

Сам артист считает Менделеевск подходящим местом для литературного фестиваля, поскольку здесь жил Борис Пастернак. По его мнению, «Пастернаковские чтения» являются не только данью памяти писателю, но и площадкой, где встречаются разные литературные жанры и направления.

«Мне почему-то кажется, что где, как не здесь, проводить фестиваль. А то, что здесь объединяются вообще все литературные жанры, все направления, мне кажется, так и должно произойти», – сказал Попов.

Уже в Менделеевске артист вновь вспомнил о «Цепной реакции». Он обратил внимание на установленные в городе спортивные тренажеры, которые, по его словам, связали спортивную и литературную часть его визита.

«Вот я увидел эти спортивные тренажеры, чтобы чувствовать себя физически здоровым в любом возрасте. Мне понравилось, как они гирляндами украшены. Я подумал: “Вот, видимо, как Новый год”. И понял – сработала связь с “Цепной реакцией”, которая как раз была в Казани на Казанском марафоне, куда вы приглашали», – рассказал актер.

На вопрос, сработала ли в итоге «Цепная реакция», Попов ответил: «Сработала на все сто!».