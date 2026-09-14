Кравцов заявил, что школы продолжат работать во время выборов

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Российские школы, в которых во время выборов будут работать избирательные участки, продолжат занятия в обычном режиме, если в зданиях удастся разделить потоки учеников и избирателей. В остальных случаях для школьников организуют дополнительное образование и внеклассные мероприятия. Об этом ТАСС сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

По его словам, если образовательное учреждение может обеспечить отдельные потоки граждан, учебный процесс продолжится без изменений. Там, где сделать это невозможно, школьникам предложат другие форматы занятий и досуга. В частности, это могут быть экскурсии, посещение музеев и парков, а также другие внеклассные мероприятия.

Кравцов подчеркнул, что возможности системы дополнительного образования позволяют организовать занятия для детей без отмены учебного дня.

Конкретный формат работы в дни голосования каждая образовательная организация определит самостоятельно с учетом требований безопасности и особенностей учебного процесса.

По словам министра, такой подход должен одновременно обеспечить безопасность учащихся и бесперебойную работу избирательных участков. Альтернативные формы обучения и досуга при этом позволят сохранить образовательную составляющую учебного дня.

В единый день голосования с 18 по 20 сентября пройдут выборы депутатов Государственной думы девятого созыва. Впервые в них примут участие жители регионов Донбасса и Новороссии.

В списки кандидатов по федеральному избирательному округу включены десять партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Справедливая Россия», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Коммунисты России», «Родина», Российская экологическая партия «Зеленые» и Партия прямой демократии.

Одновременно состоятся выборы в законодательные собрания 39 регионов, а также высших должностных лиц субъектов России. В восьми регионах они пройдут путем прямого голосования, еще в трех руководителей выберут региональные парламенты. Всего в ходе избирательных кампаний предстоит заместить около 23 тыс. мандатов.