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Общество 13 сентября 2026 17:20

В Госдуме предложили бесплатно подключать льготников к интернету

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Государство должно участвовать в подключении частного сектора к высокоскоростному интернету и обеспечивать бесплатное подключение домов льготных категорий граждан там, где сеть уже доступна. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал замещающий должность председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Николай Новичков.

Депутат отметил, что там, где сеть рядом, должна действовать фиксированная плата за подключение с возможностью бесплатного подключения для льготников. В случаях, когда необходимо создание инфраструктуры, государство могло бы либо софинансировать подключение сразу улицы или группы домов, либо обеспечить надежные беспроводные решения.

Новичков подчеркнул, что доступ к интернету сегодня необходим для работы, учебы, получения госуслуг и общения. При этом в частном секторе стоимость подключения может достигать 10 тыс. рублей и выше, что становится серьезной нагрузкой для пенсионеров, многодетных и малоимущих семей.

Депутат добавил, что развитие интернет-инфраструктуры в селах может способствовать сохранению деревень и привлечению новых жителей. По его словам, стабильный интернет позволит переезжать за город людям, чья работа не требует постоянного присутствия в офисе.

#Депутат Госдумы РФ #интернет #льготники
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