Жительница Казани отдала мошенникам 11 млн, продав квартиру

74-летняя жительница Казани лишилась 11 млн рублей, став жертвой мошенников. Об этом сообщает УМВД России по городу.

Женщине позвонил неизвестный, представившись ей сотрудником ведомственного органа. Аферист сообщил собеседнице, что ее аккаунт на госуслугах якобы взломан, а с ее счетов пытаются снять деньги. Пенсионерка передала курьеру мошенника 3 млн рублей, чтобы «защитить» сбережения.

Через несколько дней мошенники вновь связались с женщиной, убедив ее «обезопасить» жилье, продав квартиру. Злоумышленники ей велели оформить сделку купли-продажи, а вырученные средства снова передать якобы для надежного сохранения. Поверив аферистам, женщина продала квартиру за 8 млн рублей и отдала деньги курьеру. Заведено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

