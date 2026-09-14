news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 14 сентября 2026 10:09

Жительница Казани отдала мошенникам 11 млн, продав квартиру

Читайте нас в

74-летняя жительница Казани лишилась 11 млн рублей, став жертвой мошенников. Об этом сообщает УМВД России по городу.

Женщине позвонил неизвестный, представившись ей сотрудником ведомственного органа. Аферист сообщил собеседнице, что ее аккаунт на госуслугах якобы взломан, а с ее счетов пытаются снять деньги. Пенсионерка передала курьеру мошенника 3 млн рублей, чтобы «защитить» сбережения.

Через несколько дней мошенники вновь связались с женщиной, убедив ее «обезопасить» жилье, продав квартиру. Злоумышленники ей велели оформить сделку купли-продажи, а вырученные средства снова передать якобы для надежного сохранения. Поверив аферистам, женщина продала квартиру за 8 млн рублей и отдала деньги курьеру. Заведено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

#мошенничество в особо крупном размере #УМВД России по г.Казани #мошенники
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
«Люди спустились в укрытия, это их спасло»: что известно об атаке на Нижнекамск

«Люди спустились в укрытия, это их спасло»: что известно об атаке на Нижнекамск

13 сентября 2026

В Нижнекамске при атаке БПЛА погибли две молодые девушки

14 сентября 2026
Новости партнеров