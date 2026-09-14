Россияне могут оплатить коммунальные услуги за август до 15 сентября

Россияне могут оплатить жилищно-коммунальные услуги за август до 15 сентября включительно, чтобы избежать просрочки и начисления пени. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Депутат напомнил, что с 1 марта 2026 года крайний срок оплаты ЖКУ перенесли с 10-го на 15-е число каждого месяца. Таким образом, рассчитаться за услуги, оказанные в августе, необходимо не позднее 15 сентября.

По словам Колунова, изменение должно сделать оплату жилищно-коммунальных услуг удобнее для граждан. При принятии решения учитывалось, что многие россияне получают зарплату или пенсию не в начале месяца, а в период с 12-го по 15-е число.

Дополнительные пять дней позволяют оплачивать коммунальные услуги после поступления зарплаты или пенсии и тем самым снизить риск просрочек и начисления пени, пояснил парламентарий.