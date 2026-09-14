news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 14 сентября 2026 09:38

Врачи ДРКБ сохранили 10-летней девочке селезенку, пораженную опухолью

Читайте нас в

Врачи Детской республиканской клинической больницы Татарстана сохранили селезенку 10-летней пациентке. Об этом в соцсетях сообщил министр здравоохранения РТ Альмир Абашев.

Девочку доставили в ДРКБ после проведения компьютерной томографии. Хирурги приняли решение во время операции сохранить максимально возможный объем здоровой ткани органа, не пораженной новообразованием.

Пациентке удалили пораженную часть селезенки и сохранили здоровую часть. Во время операции использовалось современное электрокоагулирующее оборудование. Оно помогает хирургам надежно контролировать кровотечение и минимизировать кровопотерю.

«Послеоперационный период прошел без осложнений. Девочка находится под наблюдением специалистов, ее состояние оценивается как стабильное», – рассказал министр.

#минздрав рт #ДРКБ #врачи рт
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
«Люди спустились в укрытия, это их спасло»: что известно об атаке на Нижнекамск

«Люди спустились в укрытия, это их спасло»: что известно об атаке на Нижнекамск

13 сентября 2026

В Нижнекамске при атаке БПЛА погибли две молодые девушки

14 сентября 2026
Новости партнеров