Врачи ДРКБ сохранили 10-летней девочке селезенку, пораженную опухолью

Врачи Детской республиканской клинической больницы Татарстана сохранили селезенку 10-летней пациентке. Об этом в соцсетях сообщил министр здравоохранения РТ Альмир Абашев.

Девочку доставили в ДРКБ после проведения компьютерной томографии. Хирурги приняли решение во время операции сохранить максимально возможный объем здоровой ткани органа, не пораженной новообразованием.

Пациентке удалили пораженную часть селезенки и сохранили здоровую часть. Во время операции использовалось современное электрокоагулирующее оборудование. Оно помогает хирургам надежно контролировать кровотечение и минимизировать кровопотерю.

«Послеоперационный период прошел без осложнений. Девочка находится под наблюдением специалистов, ее состояние оценивается как стабильное», – рассказал министр.