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Происшествия 14 сентября 2026 10:58

Силовики раскрыли подпольную сеть производства оружия в регионах РФ

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Крупную подпольную сеть производства оружия раскрыли сотрудники ФСБ и МВД России. По подозрению в незаконном обороте и изготовлении оружия в разных регионах страны задержаны 111 человек, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Правоохранители нашли во время обысков 297 единиц огнестрельного оружия, в том числе 6 пулеметов, 11 гранатометов, 74 автомата, 4 пистолета-пулемета, 124 единицы винтовок, карабинов и ружей, 77 пистолетов и револьверов. Пресечена деятельность 37 подпольных мастерских, в которых изготавливали оружие, переделывали охолощенные образцы в боевые и т.п. Производство оружия и боеприпасов велось с целью дальнейшего сбыта.

#изъяли оружие #МВД России #закон об оружии
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