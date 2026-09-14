Выдача потребкредитов в Татарстане снизилась на 3,1% за месяц

Количество выданных потребительских кредитов в августе в Татарстане сократилось на 3,1% по сравнению с июлем. Республика показала самое заметное снижение среди регионов из топ-30, где зафиксировали отрицательную динамику. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро.

В целом по России в августе было выдано 2,08 млн потребительских кредитов. Это на 0,7% больше, чем месяцем ранее, когда показатель составлял 2,07 млн.

Наибольшее количество потребкредитов в августе выдали в Москве – 131,8 тыс. На втором месте расположилась Московская область со 108,9 тыс. кредитов, далее следуют Краснодарский край – 82,8 тыс., Тюменская область с учетом ХМАО и ЯНАО – 69,5 тыс. и Свердловская область – 68,5 тыс.

Среди 30 регионов – лидеров по объемам выдачи наиболее заметный рост по сравнению с июлем зафиксировали в Забайкальском крае – на 6%. В Республике Саха (Якутия) показатель увеличился на 4,8%, Краснодарском крае – на 3,4%, Ростовской области – на 3,2%, Иркутской области – на 2,9%.

В ряде регионов из топ-30 количество выданных кредитов наличными, напротив, снизилось. Помимо Татарстана, где сокращение составило 3,1%, отрицательную динамику зафиксировали в Самарской области – на 2,6%, Хабаровском крае – на 2%, Оренбургской области – на 1,9% и Саратовской области – на 1,8%. В Москве и Санкт-Петербурге количество выданных кредитов за месяц выросло на 0,8% и 2,2% соответственно.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что в последние месяцы выдача потребительских кредитов стабилизировалась на сравнительно невысоком уровне – около 2–2,1 млн в месяц.

При этом по сравнению с августом 2024 года, когда россиянам выдали 2,85 млн потребкредитов, показатель августа 2026-го оказался ниже на 27%.

По словам Волкова, такая динамика связана с осторожным отношением банков к риску. Кредитные организации сохраняют высокие требования к качеству кредитных историй заемщиков, стремясь снизить риски возникновения просроченной задолженности.