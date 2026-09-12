Brent 100, Трамп увяз в Иране, «Алтын минбар» и ВРП Татарстана: акценты недели

Brent дороже 100 долларов, Дональду Трампу не хватает ресурсов на Тегеран и Киев, кинофестиваль «Алтын минбар» выходит на мировую орбиту, представили экономический прогноз Татарстана. Эти темы в «Акцентах недели» обсудили главный редактор «Татар-информа» Ринат Билалов, обозреватель Альберт Бикбов и ведущий Артур Халилуллов.





Стоимость нефти Brent на этой неделе превысила $100 за баррель

Фото: © «Татар-информ»

Самоубийство НАТО: Трамп «не вывозит» ценник нефти, Иран и поддержку киевского режима

Стоимость нефти Brent на этой неделе превысила $100 за баррель. На 12:00 пятницы ценник составлял 102 доллара, а на пике достигал 105 долларов. Это произошло на фоне обострения ситуации вокруг Ирана. Резкий рост стоимости нефти связан прежде всего с геополитической ситуацией и рисками для поставок через Ормузский пролив. До старта агрессии США ценник варьировался между 45–55 долларами за баррель.

Через Ормузский пролив проходит значительная часть мировых нефтяных потоков, поэтому перебои с поставками создают дефицит предложения и подталкивают цены вверх. Что это значит для мировой экономики и для России? На эти вопросы ответили главный редактор «Татар-информа» Ринат Билалов, блогер и обозреватель Альберт Бикбов и ведущий программы Артур Халилуллов.

Советники Трампа Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер посетили Москву Фото: kremlin.ru

Интересно, что на этой неделе США активизировались на украинском треке. Советники Трампа Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер посетили сначала Москву, затем и Киев. Участники видеоподкаста обсудили, как связана эта активность с событиями на Ближнем Востоке. Очевидно, что в США понимают, что увязли в Иране надолго и на много миллиардов долларов. Похоже, президент США Дональд Трамп хотел бы снизить нагрузку на США за счет завершения конфликта на Украине.

По данным западных СМИ, сейчас США требуют не только вывода из Донбасса войск ВСУ, но и ограничения численности украинской армии плюс «языковых уступок» со стороны киевского режима. Стивен Брайен (бывший заместитель министра обороны США) в Asia Times написал прямо: «Вашингтону нужно решение по Украине, потому что он не может продолжать поддержку».

Реальные проблемы США – война с Ираном, китайские угрозы Тайваню, истощение военных запасов. Продолжение поддержки Украины – «медленное самоубийство НАТО», считает он.

А другие СМИ добавляют: Трамп хочет возобновить переговоры, чтобы объявить о прогрессе на Генассамблее ООН в конце сентября.

В Казани на этой неделе прошел уже 22-й по счету кинофестиваль «Алтын минбар». Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

От мусульманского кино до мировой киноплощадки: чем запомнился «Алтын минбар – 2026»

В Казани на этой неделе прошел уже 22-й по счету кинофестиваль «Алтын минбар». В этом году закрытие фестиваля «Алтын минбар», как, впрочем, и его открытие, впервые прошло в стенах нового здания театра имени Галиаскара Камала.

За прошедшие годы «Алтын минбар» прошел большой путь от фестиваля, представлявшего кинематограф мусульманского мира, до международной площадки, где через искусство формируется сама культура.

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова в своей речи отметила людей, которые стояли у истоков кинофорума: Первого Президента Татарстана, Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева, экс-министра культуры РТ Зилю Валееву и председателя ДУМ РФ Равиля Гайнутдина. В 2005 году, когда в Казани прошел первый кинофестиваль, столица республики праздновала свое тысячелетие.

Фестиваль в этом году расширил географию: Казань стала центром притяжения для кинематографистов Африки, арабского мира и даже Западной Европы, а на закрытии был подписан договор о сотрудничестве с кинофестивалями в Лондоне и Шарм-эль-Шейхе.

Участники «Акцентов недели» рассмотрели все основные смыслы кинофестиваля «Алтын минбар».

В среду в Кабмине Татарстана рассмотрели прогноз развития экономики и консолидированного бюджета республики на 2027–2029 годы. Фото: rais.tatarstan.ru

Прогноз экономики РТ: 1% роста ВРП, точки роста и напряжения

В среду в Кабмине Татарстана рассмотрели прогноз развития экономики и консолидированного бюджета республики на 2027–2029 годы. Так, в следующем году ожидается 1% роста ВРП. По факту это рост, но его замедление. При этом главные отрасли Татарстана остаются в плюсе.

Что касается 2026 года, то за восемь месяцев валовой региональный продукт Татарстана превысил 4,2 трлн рублей – это на 2,7% больше, чем за тот же период прошлого года.

Главным драйвером экономики Татарстана остается промышленность, на которую приходится более 45% ВРП. За восемь месяцев отгрузка по республике превысила 4,37 трлн рублей, а рост производства составил 5,2% к аналогичному периоду прошлого года.

Основной вклад в рост индустрии вносит, естественно, обработка. И, прежде всего, предприятия оборонно-промышленного комплекса (например, в машиностроении рост за январь – июль составил 21,5% в годовом выражении). Но постепенно набирает обороты и добывающий сектор.

При этом общий рост обеспечили не все отрасли. Объемы производства снизились в пищевой, текстильной, кожевенной, химической и фармацевтической промышленности, а также в производстве стройматериалов, резиновых и пластмассовых изделий, металлургии, электрооборудовании и машиностроении.

В 2027 году, как ожидается, рост замедлится практически во всех этих сферах. Промышленное производство, по обновленному трехлетнему прогнозу до 2029 года, увеличится в следующем году всего лишь на 0,5% (ранее – 2%), строительство – в диапазоне от 0,2% до 1% (ранее – 1%), сельское хозяйство – на 1,5% (без изменений), а розничная торговля – на 2,6% (ранее – 3%).

Главные акценты из прогноза развития экономики Татарстана на 2027–2029 годы обсудили участники видеоподкаста.