«Они давно в авиации, знают всё и вся»: что известно о крушении Cessna в РТ

Кто был пилотом разбившегося сегодня в Татарстане самолета? Кто владелец учебного центра, которому принадлежал самолет? Хроника катастрофы и мнения экспертов о случившейся трагедии – в материале агентства.





Фото: Следственный комитет РФ

«Наша команда состоит из опытных летчиков, инженеров и техников, имеющих бесценный опыт работы в авиации»

Легкомоторный самолет Cessna 172 потерпел сегодня крушение в селе Шемордан Сабинского района Татарстана. Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, воздушное судно рухнуло в огород частного дома. К сожалению, пилот и пассажир погибли. Жертв и разрушений на земле удалось избежать.

Фото: МЧС России

Как удалось выяснить «Татар-информу», самолет принадлежал частному учебному центру «Авиатор».

В социальных сетях учебного центра значится, что они обучают летному делу курсантов с 18 лет. На данный момент свидетельства частного пилота у них получили уже более 200 человек, среди которых жители Татарстана и других регионов.

«Наш центр создан увлеченными авиацией единомышленниками, целью которых является профессиональная помощь начинающим и сформировавшимся авиаторам. Помимо обучающих программ мы рады будем помочь Вам в выборе, приобретении, регистрации и последующем техническом обслуживании собственного самолета или вертолета. Наша команда состоит из опытных летчиков, авиационных инженеров и техников, имеющих бесценный опыт работы в авиации. Мы рады использовать свой накопленный опыт и знания для того, чтобы помочь вам стать настоящим авиатором», – говорится на странице «Авиатора» в социальных сетях.

Центр имеет сертификат на обучение управлением легкомоторными самолетами, на повышение квалификации пилотов, а также на обучение частного авиационного персонала, то есть инженеров для обслуживания воздушной техники.

Фото: страница учебного центра «Авиатор» в соцсети «ВКонтакте»

Там же есть и фотографии самолета, который разбился сегодня, датированные 2011 и 2012 годами. Его запечатлели и в небе, и на земле.

Десять лет назад этот самолет уже попадал в хронику происшествий

С этим самым самолетом уже случались ЧП – он фигурировал в сводках ровно десять лет назад. 23 сентября 2016 года воздушное судно заходило на посадку, его шасси уже коснулось земли, в этот момент с левой стороны наперерез самолету выехал автомобиль и едва было не столкнулся с ним. Благодаря мастерству пилота тогда столкновения удалось избежать – он буквально перепрыгнул через легковушку.

Увы, в этот раз предотвратить трагедию не удалось. По предварительной информации, Cessna задел телевышку, в результате чего и произошло крушение.

«Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. Татарская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения воздушного транспорта. При наличии оснований будут приняты меры реагирования», – рассказал «Татар-информу» заместитель Татарского транспортного прокурора Сармат Тедеев.

Следственный комитет на транспорте возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

В настоящий момент следователи рассматривают две возможные причины трагедии: техническая неисправность воздушного судна и ошибка пилотирования.

Росавиация сообщила, что классифицировала произошедшее событие как катастрофу.

Расследованием причин аварии займется Межгосударственный авиационный комитет с участием Приволжского МТУ Росавиации. Главной целью расследования будет принятие мер по недопущению подобных происшествий в будущем.

«Это добротная хорошая компания, прекрасно знаю владельца – он давно в авиации, знает всё и вся»

Как стало известно «Татар-информу» из собственного источника, пилоту-инструктору было 33 года, он родом из города Канашево, в авиации он более десяти лет. По информации из социальных сетей, он окончил Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б. П. Бугаева. На его странице – фотографии, связанные с авиацией, датированы 2010 годом, когда он, вероятно, был еще курсантом летного училища – по снимкам видно, что полеты приносили ему большое удовольствие, он был с головой погружен в авиацию.

Фото: личная страница пилота в соцсети

Ученику, который сегодня был в кабине Cessna, было 40 лет. В этом самолете было оборудовано двойное управление.

Как стало известно «Татар-информу», самолет вылетел сегодня утром с аэродрома в Куркачах и успел пролететь около часа.

«У истоков создания учебного центра “Авиатор” стоял Шавкат Умаров – бывший начальник Татарского регионального управления гражданской авиации. Он создавал его как учебный центр для малой авиации. После авиакатастрофы с Boeing в Казани в 2013 году, когда закрыли почти все авиационные учебные центры по стране, отобрали лицензию на обучение и у них», – рассказал собеседник агентства.

В 2016 году «Авиатору» вернули учебную лицензию. Сейчас владельцем «Авиатора» является Юрий Мищенко.

«Это добротная хорошая компания, прекрасно знаю владельца – Юрия Владимировича. Он давно в авиации, знает всё и вся. Знаю подход самого Мищенко к работе, его опыт. Но вот такой нелепый случай произошел. Конечно, не должно происходить такого. Комиссия по расследованию авиакатастрофы определит все обстоятельства случившегося», – объяснил агентству анонимный источник.

Фото: страница учебного центра «Авиатор» в соцсети «ВКонтакте»

«В “Авиаторе” работают профессионалы – люди, которые любят авиацию»

Председатель Совета директоров группы компаний «Тулпар Аэро Групп» Азат Хаким рассказал «Татар-информу», что могло стать причинами авиакатастрофы.

«В таких ситуациях плохую роль могли сыграть либо плохая погода, либо плохая подготовка и невнимательность. Вышки, как и другие препятствия на маршруте, изучаются заранее. Может быть, они попали в облачность и искали землю. Это частая ситуация, когда из-за плохой видимости, особенно неопытные пилоты, теряются. Они начинают в суматохе искать землю, и часто так бывает – сталкиваются либо с проводами либо с вышками», – объяснил авиатор.

Никаких нареканий к работе «Авиатора» нет и у руководителя Центрального аэроклуба Татарстана Виктора Ермоленко.

«В “Авиаторе” работают профессионалы – люди, которые любят авиацию. Их можно только поддержать в этой ситуации. В советские времена авиацию героизировали, а в наше время, такая трагедия будет причиной остановки и отката назад. А любая остановка не повышает безопасность полетов. Это очень плохо для развития авиации. Расследованием причин катастрофы будут заниматься компетентные органы, поэтому пока я ничего не могу сказать об этом», – объяснил он.

Виктор Ермоленко, как и другие опытные авиаторы республики, хорошо знает владельца учебного центра.

«О Мищенко могу сказать только хорошее. Он со студенческих лет занимается авиацией, окончил КАИ», – добавил руководитель Центрального аэроклуба РТ.

Видео Татарстанской транспортной прокуратуры и Следственного комитета России