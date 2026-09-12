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Происшествия 12 сентября 2026 18:00

«Они давно в авиации, знают всё и вся»: что известно о крушении Cessna в РТ

Эксперты рассказали «Татар-информу», что могло стать причиной авиакатастрофы

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Кто был пилотом разбившегося сегодня в Татарстане самолета? Кто владелец учебного центра, которому принадлежал самолет? Хроника катастрофы и мнения экспертов о случившейся трагедии – в материале агентства.

«Они давно в авиации, знают всё и вся»: что известно о крушении Cessna в РТ
Фото: Следственный комитет РФ

«Наша команда состоит из опытных летчиков, инженеров и техников, имеющих бесценный опыт работы в авиации»

Легкомоторный самолет Cessna 172 потерпел сегодня крушение в селе Шемордан Сабинского района Татарстана. Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, воздушное судно рухнуло в огород частного дома. К сожалению, пилот и пассажир погибли. Жертв и разрушений на земле удалось избежать.

Фото: МЧС России

Как удалось выяснить «Татар-информу», самолет принадлежал частному учебному центру «Авиатор».

В социальных сетях учебного центра значится, что они обучают летному делу курсантов с 18 лет. На данный момент свидетельства частного пилота у них получили уже более 200 человек, среди которых жители Татарстана и других регионов.

«Наш центр создан увлеченными авиацией единомышленниками, целью которых является профессиональная помощь начинающим и сформировавшимся авиаторам. Помимо обучающих программ мы рады будем помочь Вам в выборе, приобретении, регистрации и последующем техническом обслуживании собственного самолета или вертолета. Наша команда состоит из опытных летчиков, авиационных инженеров и техников, имеющих бесценный опыт работы в авиации. Мы рады использовать свой накопленный опыт и знания для того, чтобы помочь вам стать настоящим авиатором», – говорится на странице «Авиатора» в социальных сетях.

Центр имеет сертификат на обучение управлением легкомоторными самолетами, на повышение квалификации пилотов, а также на обучение частного авиационного персонала, то есть инженеров для обслуживания воздушной техники.

Фото: страница учебного центра «Авиатор» в соцсети «ВКонтакте»

Там же есть и фотографии самолета, который разбился сегодня, датированные 2011 и 2012 годами. Его запечатлели и в небе, и на земле.

Десять лет назад этот самолет уже попадал в хронику происшествий

С этим самым самолетом уже случались ЧП – он фигурировал в сводках ровно десять лет назад. 23 сентября 2016 года воздушное судно заходило на посадку, его шасси уже коснулось земли, в этот момент с левой стороны наперерез самолету выехал автомобиль и едва было не столкнулся с ним. Благодаря мастерству пилота тогда столкновения удалось избежать – он буквально перепрыгнул через легковушку.

Увы, в этот раз предотвратить трагедию не удалось. По предварительной информации, Cessna задел телевышку, в результате чего и произошло крушение.

«Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. Татарская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения воздушного транспорта. При наличии оснований будут приняты меры реагирования», – рассказал «Татар-информу» заместитель Татарского транспортного прокурора Сармат Тедеев.

Следственный комитет на транспорте возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

В настоящий момент следователи рассматривают две возможные причины трагедии: техническая неисправность воздушного судна и ошибка пилотирования.

Росавиация сообщила, что классифицировала произошедшее событие как катастрофу.

Расследованием причин аварии займется Межгосударственный авиационный комитет с участием Приволжского МТУ Росавиации. Главной целью расследования будет принятие мер по недопущению подобных происшествий в будущем.

«Это добротная хорошая компания, прекрасно знаю владельца – он давно в авиации, знает всё и вся»

Как стало известно «Татар-информу» из собственного источника, пилоту-инструктору было 33 года, он родом из города Канашево, в авиации он более десяти лет. По информации из социальных сетей, он окончил Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б. П. Бугаева. На его странице – фотографии, связанные с авиацией, датированы 2010 годом, когда он, вероятно, был еще курсантом летного училища – по снимкам видно, что полеты приносили ему большое удовольствие, он был с головой погружен в авиацию.

Фото: личная страница пилота в соцсети

Ученику, который сегодня был в кабине Cessna, было 40 лет. В этом самолете было оборудовано двойное управление.

Как стало известно «Татар-информу», самолет вылетел сегодня утром с аэродрома в Куркачах и успел пролететь около часа.

«У истоков создания учебного центра “Авиатор” стоял Шавкат Умаров бывший начальник Татарского регионального управления гражданской авиации. Он создавал его как учебный центр для малой авиации. После авиакатастрофы с Boeing в Казани в 2013 году, когда закрыли почти все авиационные учебные центры по стране, отобрали лицензию на обучение и у них», – рассказал собеседник агентства.

В 2016 году «Авиатору» вернули учебную лицензию. Сейчас владельцем «Авиатора» является Юрий Мищенко.

«Это добротная хорошая компания, прекрасно знаю владельца – Юрия Владимировича. Он давно в авиации, знает всё и вся. Знаю подход самого Мищенко к работе, его опыт. Но вот такой нелепый случай произошел. Конечно, не должно происходить такого. Комиссия по расследованию авиакатастрофы определит все обстоятельства случившегося», – объяснил агентству анонимный источник.

Фото: страница учебного центра «Авиатор» в соцсети «ВКонтакте»

«В “Авиаторе” работают профессионалы – люди, которые любят авиацию»

Председатель Совета директоров группы компаний «Тулпар Аэро Групп» Азат Хаким рассказал «Татар-информу», что могло стать причинами авиакатастрофы.

«В таких ситуациях плохую роль могли сыграть либо плохая погода, либо плохая подготовка и невнимательность. Вышки, как и другие препятствия на маршруте, изучаются заранее. Может быть, они попали в облачность и искали землю. Это частая ситуация, когда из-за плохой видимости, особенно неопытные пилоты, теряются. Они начинают в суматохе искать землю, и часто так бывает – сталкиваются либо с проводами либо с вышками», – объяснил авиатор.

Никаких нареканий к работе «Авиатора» нет и у руководителя Центрального аэроклуба Татарстана Виктора Ермоленко.

«В “Авиаторе” работают профессионалы – люди, которые любят авиацию. Их можно только поддержать в этой ситуации. В советские времена авиацию героизировали, а в наше время, такая трагедия будет причиной остановки и отката назад. А любая остановка не повышает безопасность полетов. Это очень плохо для развития авиации. Расследованием причин катастрофы будут заниматься компетентные органы, поэтому пока я ничего не могу сказать об этом», – объяснил он.

Виктор Ермоленко, как и другие опытные авиаторы республики, хорошо знает владельца учебного центра.

«О Мищенко могу сказать только хорошее. Он со студенческих лет занимается авиацией, окончил КАИ», – добавил руководитель Центрального аэроклуба РТ.

Видео Татарстанской транспортной прокуратуры и Следственного комитета России

#упал самолет #сабинский район рт #авиационная отрасль #авиакатасрофа
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