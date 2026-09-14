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Общество 14 сентября 2026 10:33

Александр Соколов выразил соболезнования Татарстану после атаки на Нижнекамск

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Глава Кировской области Александр Соколов выразил соболезнования Раису Татарстана Рустаму Минниханову в связи с атакой на Нижнекамск, в результате которой погибли люди. Об этом сообщает ГТРК «Вятка».

«Соболезную Вам, жителям Республики Татарстан, родным и близким погибших в результате вражеской атаки. Кировская область, которая подвергается атакам врага, понимает всю боль и горечь утраты близких людей. Скорбим вместе с Вами. Желаю Вам сил и стойкости, всем пострадавшим – скорейшего выздоровления», – сказал Соколов.

#кировская область #атака БПЛА
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