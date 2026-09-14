О чем говорит «прокси» ВРП: за счет чего растет экономика Татарстана

Выпуск товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности («прокси» ВРП) за первое полугодие 2026-го в Татарстане вырос на 5,9%, тогда как по РФ снизился, пусть и всего на 0,1%. АЦ «Татар-информа» разобрал, что обеспечивает экономический рост в республике в текущем году.





Выпуск товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности («прокси» ВРП) за первое полугодие 2026-го в Татарстане вырос на 5,9%

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В июне выпуск по базовым ВЭД в Татарстане вырос на 4,9%

Выпуск товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности (ВЭД) – «прокси» ВРП (валового регионального продукта) – в июне 2026-го в Татарстане вырос на 4,9% в годовом выражении. Это свидетельствует о некотором замедлении экономической динамики в первой половине текущего году.

После всплесков в марте и особенно в апреле, когда рост выпуска взлетал до 10,8%, в мае темпы сократились почти вдвое, до 5,7%. В июне тренд продолжился.

Тем не менее апрельский результат позволил «закрыть» второй квартал с хорошим результатом в 6,9%. Однако слабое начало года отразилось на темпах роста за первое полугодие – выпуск по базовым ВЭД вырос на 5,9% (индекс составил 105,9%).

Для сравнения: в первом полугодии 2025-го выпуск по базовым ВЭД в Татарстане рос быстрее – на 8,7% (по РФ – на 1,3%), но тогда высокие темпы индикатор демонстрировал в течение всего периода. Текущая динамика показывает, что в первой половине 2026-го экономика Татарстана продолжала расти, но уже без фанатизма.

Тем не менее это хороший результат, особенно на фоне всей России, где аналогичный индикатор за первое полугодие фактически стагнировал (минус составил 0,1%). Хотя в июне и взлетал до лучшего в текущем году значения в 1,8%. Что тянет экономику республики вверх?

Оптовая торговля в Татарстане в июне выросла на 25,8%, за первое полугодие – на 13,1%

Индексы выпуска по базовым видам ВЭД Росстат исчисляет на основе данных об изменении физического объема производства в основных сегментах экономики – как всей России, так и субъектов РФ. При расчете, методика которого одинакова для всех уровней, учитываются текущие результаты деятельности в промышленности (по четырем укрупненным секторам: добыча, обработка, энергетика и «коммунальные» отрасли), строительстве, розничной и оптовой торговле, сельском хозяйстве и транспорте.

В разрезе конкретного региона эти сегменты могут иметь разные «веса». Но в Татарстане лидирует индустрия, доля которой в ВРП приближается к 50%. Неудивительно, что темп выпуска по базовым ВЭД в нашей республике в текущем году во многом определяет именно промышленность, которая, как сообщал ранее «Татар-информ», в июне выросла на 6%, а за первое полугодие, после пересмотра статистики в июле, на 5,3%. Сводки о ситуации в индустрии АЦ «Татар-информа» публикует ежемесячно, здесь подробно останавливаться на причинах и специфике роста не будем.

Строительство в первый месяц лета упало на 2,4%, но за первую половину года вышло «в ноль» (+0,1%). Впрочем, стагнация формальная – если весь сегмент балансирует на грани нуля, то объемы работ по крупным и средним организациям (то есть в коммерческом сегменте, примерно четверть в общем сумме) за первое полугодие просели на 13,1%. В основном за счет сокращения строительства дорог, инженерных сооружений и недвижимости.

Единственный сектор, данные по которому Татарстанстат не публикует в месячном разрезе, – сельское хозяйство. Но за первое полугодие объем валовой сельхозпродукции в республике вырос на 1,7%.

Таким образом, кроме индустрии, еще один реальный драйвер экономики республики – торговля. Розница в июне прибавила на 8,4%, а оптовый сегмент – на фантастические 25,8%. В расчете за январь – июнь – на 7,2% и 13,1% соответственно.

Розничная торговля – индикатор потребительского спроса, который, по оценке Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук (ИНП РАН), во втором квартале действительно оживился – как «на фоне снижения ставок по депозитам и нормы сбережения в части текущих трудовых доходов населения». Так и, что интересно, из-за нарастание финансовой тревожности россиян, «ответом на которое становится дополнительное увеличение текущего потребления».

Татарстан, как крупнейший потребительский рынок в ПФО, в этом плане следует в общефедеральном тренде. Рост в рознице, по итогам 2025-го замедлившись до 3,2%, начал разгоняться с марта. И если первый квартал был «закрыт» с темпом в 4,1%, то второй – уже 10%. В основном, конечно, благодаря непродовольственным товарам, обороты по которым скакнули за первое полугодие на 11,3% (во многом из-за действия ценового фактора).

Больше удивляет всплеск в оптовой торговле. Напомним, в этот сегмент входят продажи формата B-to-B, то есть товаров для «профессионального использования» (для переработки или дальнейшей перепродажи). Поэтому основной вклад в общую кассу вносят топливо (и другие сырьевые ресурсы), пищевые продукты и напитки, лекарства и медицинские изделия, стройматериалы и другие. Бурный рост оптовой торговли в Татарстане начался с марта и растянулся на весь второй квартал.

По России наблюдалась схожая картина. По оценке ИНП РАН, на это могла повлиять наметившаяся с весны нормализация запасов, которая привела к ограниченному оживлению спроса на промежуточную продукцию (металлы, химия, стройматериалы и т. д.). При этом резкий спад в производстве кокса и нефтепродуктов, который начался с апреля, на оборотах опта в Татарстане не отразился.

Напомним, оптовые посредники, аккумулируя крупные партии товаров для розничных сетей (например, скупая продовольствие у фермеров) или промышленности (типовое оборудование), «тянут» за собой развитие логистической инфраструктуры (складов) и грузоперевозок (доставка). В этой связи удивительным выглядит просадка грузооборота транспорта – в июне на 4,4%, за полугодие на 8,5% (причем все шесть месяцев индикатор оставался в минусе).

Добавим, что обороты в торговле (оптовой и розничной) в Татарстане за первое полугодие 2026-го выросли на 12,1%, в сельском хозяйстве – на 9,8%, в логистике – на 3,6%, в строительства – на 25,2%, а в обрабатывающей промышленности – почти на треть (к аналогичному периоду прошлого года). В целом по республике обороты организаций по всем ВЭД за январь – июнь текущего года скакнули на 18%.

На уровне РФ темпы выпуска в базовых ВЭД остаются фактически нулевыми

На уровне всей России темпы выпуска в базовых ВЭД в этом году остаются фактически нулевыми, что, кстати, коррелирует с темпами ВВП. Так, рост валового продукта в годовом выражении, по оценке Минэкономразвития РФ, в июне ускорился до 1,6% (после +0,6% в мае), за второй квартал составил 1,3%, а за первое полугодие – 0,6%.

Промышленность в целом по России в расчете за январь – июнь 2026-го стагнировала, стройка просела на 5%, сельское хозяйство – на 0,8%, а грузооборот – на 0,6% (в основном за счет сильного минуса в трубопроводном сегменте, без него рост составил 1,7%). Оптовая торговля прибавила всего на 1%, а вот розничная – на 5,4%.

Другими словами, единственным экономическим драйвером, который удерживает экономику России от скатывания в рецессию, остается достаточно сильное конечное потребление домохозяйств, «которое, скорее всего, продолжит рост в обозримой перспективе», уверены в ПСБ. В том числе «с учетом продолжающегося повышения доходов населения (дефицит рабочей силы, политика повышения МРОТ и т. д.), реализованного смягчения кредитных условий и роста инфляционных ожиданий».

Но рост ВВП по итогам года при этом вряд ли превысит 1%. Однако в текущих условиях рассчитывать, что ситуация в экономике России до конца года значимо улучшится, не приходится: инвестиционная пауза достаточно устойчива, госбюджет концентрируется на экономии и приоритизации расходов, а «экспорт, вероятно, также останется под давлением внешних рисков», считают в ПСБ.

«Позитивным макроэкономическим тенденциям противостоит и прямой военный ущерб, затронувший такие важнейшие сектора экономики, как добыча полезных ископаемых, нефтепереработка, транспорт, туризм, сельское хозяйство. Это означает, что итоговые результаты экономического развития в 2026 году в значительной степени будут зависеть от того, насколько эффективным будет комплекс мероприятий по противодействию этому ущербу», – добавляют, в свою очередь, в ИНП РАН.

По оценке ученых, «способствовать расширению периода поддержки потребительского спроса, дальнейшей загрузке мощностей и формированию предпосылок для роста частных инвестиций» могло бы только дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ. Между тем 11 сентября Банк России приостановил цикл смягчения денежно-кредитной политики, сохранив «ключ» на все еще высоком уровне 14%.

В Татарстане, согласно Прогнозу социально-экономического развития РТ на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, утвержденному Кабмином РТ год назад, рост ВРП в этом году должен составить 2,1%. Но уже на следующий год Минэкономики РТ прогнозирует замедление динамики до 1% (ранее – 2,3%). И важнейшими факторами достижения прогнозных показателей, по словам главы ведомства Мидхата Шагиахметова, «является обеспечение устойчивой и безопасной работы предприятий, а также минимизация рисков внеплановых остановок производства, последствия которых могут негативно повлиять на всю кооперационную цепочку поставщиков и производителей».

Обороты в торговле (оптовой и розничной) в Татарстане за первое полугодие 2026-го выросли на 12,1% Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Методологические замечания

Индекс выпуска по базовым ВЭД как опережающий индикатор динамики ВРП является хорошим инструментом предварительной оценки текущего состояния экономики региона (или всей страны). Тем более что в отличие от динамики ВВП, которую Росстат рассчитывает, а Минэкономразвития РФ «расписывает в деталях» ежемесячно, аналогичные данные о ВРП территориальные органы статслужбы вообще не публикуют. А региональные ведомства, например Минэкономики РТ, озвучивают в лучшем случае пару раз в год.

Более того, Росстат в рамках системы национальных счетов финальную оценку ВРП субъектов РФ публикует с лагом почти в полтора года, и предварительные оценки обычно корректируются (правда, не радикально).

Индексы же выпуска товаров и услуг по базовым ВЭД и на федеральном, и на региональном уровне выходят ежемесячно – в годовом выражении, а в случае с общероссийским индикатором – еще и в расчетах к предыдущим периодам (что помогает отслеживать динамику в разрезе одного года – месяц к месяцу, квартал к кварталу). Но на уровне субъектов РФ индексы, наряду с рядом других макроэкономических индикаторов (зарплаты, сальдо прибылей и убытков, инвестиции и др.), запаздывают на месяц. Потому АЦ «Татар-информ» и анализирует итоги первого полугодия в сентябре.

Стоит добавить, что прямой корреляции между динамикой выпуска по базовым ВЭД и темпами роста ВРП (или ВВП) искать не нужно. Значения индикаторов могут сильно различаться. Например, ВРП Татарстана за 2025 года вырос в годовом выражении, по предварительной оценке Минэкономики РТ, на 2,9% (в сопоставимых ценах). В то же время рост выпуска по базовым ВЭД, по уточненным в июле данным Татарстанстата, составил 9,2%.

В случае с макроэкономическими показателями важна другая связка – назовем ее трендовой. Индекс выпуска по базовым ВЭД характеризует изменение физического объема совокупного выпуска в региональной экономике за конкретный период, то есть отражает текущую экономическую активность: если она высокая – значит, и ВРП не окажется в противофазе.

А ВРП демонстрирует конечный результат экономического развития, аккумулируя все взаимосвязанные процессы – производства и конечного использования товаров и услуг, распределения доходов, госуправления, социальных сфер и др. Причем добавленную стоимость, то есть стоимость товаров и услуг только для конечного использования (за вычетом стоимости промежуточного потребления). Таким образом, выпуск товаров и услуг по базовым ВЭД один из главных «кирпичиков» ВРП.