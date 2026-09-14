Депутат Свищев объяснил, как разделить декретный отпуск между матерью и отцом

Отпуск по уходу за ребенком до трех лет можно разделить между работающими членами семьи. Например, первые полгода его может использовать мать, а следующие шесть месяцев – отец. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

Парламентарий напомнил, что оформить такой отпуск может любой работающий член семьи, фактически ухаживающий за ребенком. Это может быть мать, отец, бабушка, дедушка или опекун.

По словам Свищева, родственники могут сменять друг друга в отпуске по уходу за ребенком. Например, сначала его может оформить мать, затем отец, а при необходимости – бабушка на период, когда родители работают. Для этого член семьи должен быть официально трудоустроен и подать соответствующее заявление работодателю.

Депутат уточнил, что пособие по уходу за ребенком выплачивается до достижения им возраста 1,5 лет. Его размер составляет 40% среднего заработка сотрудника, но не может быть ниже установленного минимума.

В 2026 году минимальный размер такого пособия для работающих граждан составляет 9 227,24 рубля, максимальный – 68 995,50 рубля в месяц.

Пособие получает тот член семьи, который фактически ухаживает за ребенком. Так, если отпуск оформляет отец, выплата рассчитывается исходя из его заработка, а не зарплаты матери. Свищев отметил, что такая возможность позволяет распределять уход за ребенком между членами семьи, а не возлагать его только на мать.