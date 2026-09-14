Проект из Татарстана стал победителем Всероссийского конкурса «Родная игрушка»

В Национальном центре «Россия» 11 сентября прошло второе заседание оргкомитета Всероссийского конкурса «Родная игрушка», организованного Российским обществом «Знание» и Движением Первых по поручению Президента РФ. Члены оргкомитета единогласно определили победителей в номинации «Идеи игр и игрушек», обсудили проведение финала и меры поддержки участников. Среди лучших – проект «Архитектурное наследие России» из Республики Татарстан, сообщили организаторы.

Рамис Садрутдинов из Казани, инженер-строитель, победил в категории «Конструкторы и сборные модели». Вдохновением для автора стал советский конструктор «Ленинград» 1979 года, который он увидел в краеведческом музее.

«Он был очень простой и понятный. В конструкторе чётко были видны достопримечательности города. И в этот момент все мои мысли совпали», – вспоминает Рамис Садрутдинов.

Согласно сообщению, проект представляет собой серию деревянных конструкторов с достопримечательностями страны. Четыре возрастные линейки: от 5 деталей для малышей до 100 деталей для взрослых. Каждый набор сопровождается краткой исторической справкой и QR-кодом с дополненной реальностью: модель «оживает» в смартфоне, появляются факты и мини-игры. Упаковка – на русском и татарском языках. Рамис убеждён: у каждого города огромная история, и знакомить с ней детей нужно через игру.

Во второй сезон поступило 14 392 заявки из 89 регионов России, 4 330 из них – в номинации «Идеи игр и игрушек». Из Татарстана поступило 186 заявок, в том числе 96 в этой номинации. В финал вышли 29 проектов, из которых по результатам экспертного и детского жюри выбрали 15 победителей из 12 регионов.

«Мы усилили и углубили экспертизу. Каждую идею оценивали 18 экспертов. Заявки подавались разными авторами – это и сами дети, и семьи, и воспитатели, и представители разных профессий, ну и, конечно, профессионалы отрасли. География, как и прежде, широкая: мы охватили все регионы нашей страны. Видим очень много идей с региональной спецификой, отражающей культуру, традиции, особенности разных народов, специфику регионов, различные достопримечательности и природные богатства», – отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Победителями стали проекты из 12 регионов. Три – из Красноярского края: настольная игра «Большой хоровод дружбы», конструктор «Наличники расписные» и техническая игрушка «Город Светлячков». От Москвы – конструктор «РУБРИК: Самая большая страна» и настольная игра-дружилка «Наша Родина». В список также вошли настольная игра «Звездный атлас» из Чувашии, конструктор «Родные просторы» из Самарской области, техническая игрушка «Умный дом-сказка: Избушка будущего» из Мурманской области, настольная игра «В поисках Жар-птицы» из Псковской области, конструктор «Мастерская дымковской игрушки» из Московской области, сюжетно-образная игрушка «Дорожные истории» из Челябинской области, настольная игра «Буквы Родины» из Тюменской области, сюжетно-образная игрушка «Чудесье» из Архангельской области, конструктор «Архитектурное наследие России» из Татарстана и сюжетно-образная игрушка «Зверята народных промыслов» из Ивановской области.

«Но тем не менее база этих данных должна быть доступна производителям игр и игрушек, с тем чтобы они могли, связавшись с автором, воспользоваться этой идеей, сохранить его права. При этом у них появится новая родная игрушка, с которой они могут выйти в следующий сезон. Потому что номинация „Готовая продукция игр и игрушек“ никуда не исчезнет», – отметила советник Президента РФ Елена Ямпольская.

Заместитель председателя правления «Движения Первых» Вадим Полянский заявил, что детское жюри должно стать самостоятельным элементом конкурсной экспертизы. Дети ориентируются на то, как игрушка отражает традиционную культуру и ценности, и такое эмоциональное восприятие соответствует тематическим направлениям конкурса.

Первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев отметил важность опыта «Родной игрушки», поскольку сейчас идёт работа над единой системой психолого-педагогической экспертизы игрушек, а изделия победителей должны попадать в детские сады и образовательные организации.

Директор департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга РФ Дмитрий Кусков сообщил, что в этом году планируются две новые меры поддержки производителей. Первая – субсидирование затрат на приобретение лицензий на образы героев отечественных мультфильмов, вторая – продвижение российских игр и игрушек на маркетплейсах. Кроме того, Российское общество «Знание» и ГК «Детский мир» подписали соглашение о сотрудничестве.

На следующем этапе в номинациях «Прототипы игр и игрушек» и «Готовая продукция игр и игрушек» определят 40 финалистов и 15 победителей. Жюри также рекомендует лучшие изделия к знаку качества «Родная игрушка». Финал второго сезона пройдёт 19 октября в Национальном центре «Россия» в формате выставки и фестиваля детских игр и игрушек с деловой программой.

Второй сезон конкурса посвящён созданию игр и игрушек для дошкольного образования. Проекты оцениваются в четырёх категориях: сюжетно-образная игрушка, настольная игра, конструкторы и сборные модели, техническая и технологическая игрушка. Тематические направления – семья и духовно-нравственные ценности, технологический прорыв, история и культура России, единство народов и Герои XXI века.

Конкурс «Родная игрушка» проводится с 2024 года. В первом сезоне поступило более 28 тыс. заявок из всех 89 регионов. Финал состоялся 9 сентября 2025 года, где объявили 24 проекта-победителя.