Минэнерго США призвало не ждать скорого решения вопроса с Ормузским проливом

Министр энергетики США Крис Райт призвал не рассчитывать на скорое урегулирование с Ираном вопроса о судоходстве через Ормузский пролив. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам Райта, полагаться на консенсусное соглашение с Ираном сегодня определенно не лучшая идея. Он заявил, что нефтяным рынкам пока стоит опираться на обходные маршруты, которые, по оценке министра, обеспечивают поставки порядка 10 млн баррелей нефти в день из региона. Глава Минэнерго отметил, что мировые рынки нефти сейчас ограничены в большей мере, чем хотелось бы, однако не чрезмерно скованы.

Напомним, в Омане 14 сентября должна состояться встреча на уровне министров иностранных дел стран региона Персидского залива.

Ранее 11 сентября официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи подтвердил участие иранской стороны. По его словам, на встрече, помимо региональных вопросов, обсудят результаты ирано-оманских переговоров по определению безопасных маршрутов для коммерческого судоходства в Ормузском проливе. Судоходство в проливе блокировано из-за конфликта США с Ираном, продолжающегося с 28 февраля.