Боец Аспиналл может лишиться титула UFC из-за проблем со зрением

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UFC рассмотрит ситуацию с чемпионским статусом британского тяжеловеса Тома Аспиналла, который почти год не выходил в октагон из-за проблем со зрением, заявил глава промоушена Дэйна Уайт. Его слова приводит Би-би-си.

Аспиналл провел последний бой в октябре 2025 года против француза Сирила Гана. Поединок признали несостоявшимся: британцу попали пальцами в глаза, и он не смог продолжить, но сохранил титул. После боя у него сохранялось двоение в глазах, потребовалась операция.

В июне британец сообщил о возвращении к полноценным тренировкам для реванша с Ганом и допускал, что бой может пройти в сентябре.

В начале сентября титул UFC в наилегчайшем весе из-за травмы освободила Валентина Шевченко. Отвечая на вопрос, следует ли Аспиналлу поступить так же, Уайт сказал, что прояснит ситуацию с состоянием здоровья британца в ближайшее время. Глава UFC отметил, что Шевченко не хочет мешать развитию дивизиона, и предположил, что Аспиналл придерживается того же мнения.

Аспиналл был объявлен чемпионом UFC в июне 2025 года после решения Джона Джонса завершить карьеру. Британец был временным чемпионом после победы над россиянином Сергеем Павловичем в 2023 году.