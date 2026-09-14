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Общество 14 сентября 2026 10:42

Зарубин удивился силе Лаврова, который отодвинул перегородивших путь журналистов

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что занимается спортом, после инцидента с журналистами на саммите БРИКС. Эпизод произошел во время двусторонней встречи Президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди, сообщает ТАСС.

Во время мероприятия корреспонденты и операторы перегородили дорогу главе российского МИД. Чтобы пройти, Лавров руками отодвинул находившихся перед ним журналистов.

После этого корреспондент «Вестей» Павел Зарубин поинтересовался у министра, занимается ли тот силовыми тренировками.

«Ну я не знаю, себя-то не трогаю, я тебя трогал! Сам и суди! Ну, спортом занимаюсь», – сказал Лавров.

#Сергей Лавров #БРИКС #спорт
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