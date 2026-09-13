В Госдуме предложили приравнять учителей и медиков к госслужащим

Депутаты Госдумы от КПРФ и сенатор Айрат Гибатдинов предложили расширить льготы для учителей и медицинских работников, приравняв их к госслужащим. Соответствующий законопроект 14 сентября направят на отзыв в правительство, сообщает РИА Новости.

Согласно пояснительной записке, статус педагогических и медицинских работников государственных и муниципальных организаций будет приравнен к статусу государственных гражданских служащих. Им предоставят право на социальные гарантии, включая медицинское страхование, государственное пенсионное обеспечение и повышенный размер оплаты труда. Ограничения, действующие для чиновников, на эту категорию не распространятся.

Авторы инициативы уточнили, что учителя и медики также получат право на дополнительные выплаты и ежемесячные надбавки к зарплате, а также фиксированный оклад выше МРОТ.

Соавтор законопроекта, сенатор Айрат Гибатдинов назвал врачей и педагогов настоящей элитой, которая каждый день своими руками создает будущее. Он отметил, что сейчас наблюдается перекос с приоритетами: молодежь стремится в блогеры за быстрой славой и легкими деньгами или в курьеры, где зарплата выше, чем у педагогов. Политик подчеркнул необходимость вернуть уважение к важным профессиям, начав с учителей и врачей.