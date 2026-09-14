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Общество 14 сентября 2026 08:08

В Нижнекамске почтили минутой молчания память погибших при атаке БПЛА

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Память двух погибших при атаке беспилотников на Нижнекамск почтили минутой молчания на деловом понедельнике. С предложением почтить память погибших выступил мэр города Радмир Беляев.

«Начну сегодняшнее совещание с трагедии, которая произошла накануне. Вчера ранним утром Нижнекамск вновь подвергся атаке БПЛА. В результате были повреждены промышленные и гражданские объекты. К сожалению, есть пострадавшие и погибшие», – сказал глава города.

Он сообщил, что две молодые девушки погибли, находясь в автомобиле на перекрестке улиц 30 лет Победы и Студенческой. Еще два человека получили тяжелые травмы.

«Предлагаю почтить минутой молчания память погибших», – сказал Радмир Беляев.

#атака БПЛА
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