В Нижнекамске почтили минутой молчания память погибших при атаке БПЛА

Память двух погибших при атаке беспилотников на Нижнекамск почтили минутой молчания на деловом понедельнике. С предложением почтить память погибших выступил мэр города Радмир Беляев.

«Начну сегодняшнее совещание с трагедии, которая произошла накануне. Вчера ранним утром Нижнекамск вновь подвергся атаке БПЛА. В результате были повреждены промышленные и гражданские объекты. К сожалению, есть пострадавшие и погибшие», – сказал глава города.

Он сообщил, что две молодые девушки погибли, находясь в автомобиле на перекрестке улиц 30 лет Победы и Студенческой. Еще два человека получили тяжелые травмы.

«Предлагаю почтить минутой молчания память погибших», – сказал Радмир Беляев.