Метшин: мы на финишной прямой по доставке жирафов в зоопарк

В Казанском зоопарке в ближайшем будущем появятся новые постояльцы в виде жирафов. Об этом на деловом понедельнике сообщил мэр Казани Ильсур Метшин.

«Мы наконец-то на финишной прямой по поставке, по доставке жирафов в Казанский зоопарк», – сказал Метшин.

Он добавил, что в Казани постепенно формируется разнообразный состав животных. Так, на сегодняшний день их уже 143 вида и еще более 1,1 тыс. видов растений. Мэр напомнил, что в июне Казань получила в подарок от президента Лаоса двух слонят.

«И это сразу же сказывается на посещаемости: только за семь месяцев этого года мы встретили 445 тыс. гостей. Уверен, как только привезут жирафов, посещаемость зоопарков значительно возрастет», – отметил Метшин.