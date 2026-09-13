Путин объяснил многозначность слова «мир» участникам молодежного фестиваля

Президент России Владимир Путин рассказал гостям и участникам международного фестиваля молодежи о многозначности слова «мир» в русском языке. По его словам, в первую очередь это дружба и согласие, а также планета и человечество.

Глава государства в воскресенье поприветствовал участников фестиваля в Екатеринбурге видеообращением. Он отметил, что в русском языке слово «мир» означает дружбу и согласие, и в то же время – планету, человечество, все страны и народы Земли.

По словам Путина, это многое объясняет в характере многонационального народа, в решениях и действиях людей: если дружить, то крепко и надолго, если жить по-соседски, то по справедливости и с уважением друг к другу.

Президент подчеркнул, что Россия уверена: каждый народ волен самостоятельно выбирать свой путь развития и иметь равный доступ к лекарствам, продуктам, воде и энергии. Каждый должен иметь возможность получить образование и использовать новейшие технологии, которые должны быть достоянием всего человечества.

Путин заверил, что Россия стремится к этому, борется и мечтает об этом. Он предложил участникам фестиваля объединить усилия, если они разделяют эти стремления.