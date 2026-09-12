«Пример для страны»: Минниханов поздравил лесников с профессиональным праздником

Торжественное мероприятие, посвященное 105-летию образования управления лесным хозяйством Татарстана и Дню работников леса, прошло сегодня в поселке Богатые Сабы с участием Раиса РТ Рустама Минниханова.





Фото: канал Рустама Минниханова в Максе

«Татарстан традиционно занимает первое место рейтинга, перевыполняет все показатели»

Ранним утром на майдане культурно-спортивного комплекса «Сабантуй» в Сабинском районе собрались лесоводы со всех районов республики. Несмотря на осеннюю прохладу и небольшой дождь, на площадках царила праздничная атмосфера.

Торжество началось с вручения подарков. Руководителям лесхозов республики было передано 37 единиц специализированной техники и оборудования, закупленных благодаря федеральному проекту «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие» и государственной программы «Развитие лесного хозяйства Республики Татарстан».

«Через неделю будет праздник – День работников лесного хозяйства. Сегодня мы вручаем технику. Всем за труд огромное спасибо. Лесному хозяйству Татарстана будет уделяться большое внимание и в дальнейшем. Всем удачи и успехов в работе», – сказал Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов, обращаясь к собравшимся.

Заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Вячеслав Спиренков отметил, что федеральный проект «Сохранение лесов» – важное направление развития лесного хозяйства.

«Мы уже не первый год поставляем технику, снабжаем лесхозы и лесничества. Надеюсь, что эта техника поможет максимально достигнуть целей нацпроекта – чтобы лесов в России стало больше. Татарстан традиционно занимает первое место рейтинга, перевыполняет все показатели», – сказал он.

Районные автопарки пополнились сортиментовозами на базе КАМАЗов, малыми лесопатрульными комплексами на базе УАЗ-390945, универсальными машинами Беларус МУЛ 82.2 и МУЛ 1221. Новая техника повысит эффективность патрулирования, охраны, защиты и воспроизводства лесов.

Фото: канал Рустама Минниханова в Максе

«Наша трудовая династия берет начало в 1888 году»

На мероприятии открылась выставка достижений работников лесного хозяйства Татарстана. В числе ее участников – потомственный лесовод, руководитель Мензелинского лесничества Айрат Мингазов . Его общий трудовой стаж в отрасли составляет 23 года, а общий стаж семейной трудовой династии в лесном хозяйстве – 250 лет.

«Наша трудовая династия берет начало в 1888 году, ее основоположник – прадед, лесник Мухаматин Валеев. Его дело продолжили мой дед, отец – ветеран Великой Отечественной войны, его братья и сестры», – сообщил лесовод «Татар– информу».

Со школьных лет он ездил с отцом в лес, наблюдал за работой и всей душой полюбил это дело. После школы поступил в Лубянский лесной техникум, потом получил высшее образование.

«Лес требует бережного отношения, любви и ухода»

Вместе с Айратом Мингазовым на праздник приехали его сыновья и племянники.

«У меня трое детей – два сына и дочь. Они посещают школьное лесничество, проявляют интерес к профессии, хотят стать лесоводами», – сказал Мингазов.

Его отец Мирзанур Мингазов проработал в отрасли 41 год, из них 20 лет был директором лесхоза.

«Обычные люди считают лес объектом отдыха, местом пикников. Но лес требует бережного отношения, любви и ухода. Уход за лесом – долгий и кропотливый процесс. Нужно относиться бережно и кропотливо к лесу. Каждое дерево я знаю, обнимаю, разговариваю с ним, вкладываю душу», – отметил Мирзанур Мингазов.

Фото: канал Рустама Минниханова в «МАКСе»

«Работаю лесоводом четыре года, люблю работу»

На выставке свою продукцию представил 31 лесхоз Татарстана. Самой первой оказалось экспозиция лесоводов Арского района.

«Мы пришли на праздник с натуральными, полезными продуктами, изготовленными своими руками. Я работаю лесоводом четыре года, очень люблю свою работу. У меня есть природный дар, собираю лекарственные травы. Здесь представлены 14 видов чая, но их у нас в районе еще больше. Делаем семь видов веников, варенье из ягод. Мое самое любимое дело – изготовка панно из лекарственных трав», – сообщила лесовод Арского района Рамиля Хакимзянова.

По ее словам, она долгие годы работала дояркой, но свое призвание нашла в лесной отрасли.

Фото: канал Рустама Минниханова в «МАКСе»

«Татарстану на протяжении ряда лет удается не допускать лесных пожаров»

В настоящее время в отрасли работает 2,5 тысячи человек, для которых лес не просто работа, а призвание. На торжественном мероприятии с предстоящим профессиональным праздником лесоводов поздравил Рустам Минниханов.

«В лесной отрасли трудятся люди, искренне преданные своему делу. Есть целые трудовые династии – четыре поколения лесничих в семье Мингазовых, три поколения в семье Замалеевых. Это доказывает, что профессия лесовода не просто работа, а призвание», – сказал он.

Минниханов отметил, что его отец – Нургали Минниханов был лесоводом, возглавлял Сабинский леспромхоз. И такая добрая традиция лесных Сабантуев была всегда.

«Сегодня лесное хозяйство республики интенсивно развивается. В отрасли внедряются инновационные технологии, организована качественная лесосеменная база, действуют питомнтки, а также лесной селекционно-семенноводчемкий центр – один из самых крупных в Европе. Ведется системная работа по созданию достойных условий труда для работников», – сказал Минниханов.

Он также отменил, что Татарстану на протяжении ряда лет удается не допускать лесных пожаров. Раис Татарстана поздравил всех сотрудников отрасли с праздником и пожелал крепкого здоровья, благополучия и плодотворной работы.

Фото: канал Рустама Минниханова в «МАКСе»

«Татарстан – пример для всей страны»

Вячеслав Спиренков в своем выступлении также сообщил, что лес – богатство страны, а в Татарстане особое отношение к лесу.

«То, что делается в Татарстане, – пример для всей страны. Ваши цифровые решения и системный подход к охране леса – то, на что равняется другие регионы России. Вашу работу видят и ценят на самом высоком уровне», – подчеркнул он.

Гости праздника стали участниками лесного Сабантуя. Для них были организованы игры, забавы и состязания по хождению по бревну, колке дров, поднятию по канату с колоколом, перепиливанию и перерубанию бревна, сборке веника, борьбе корэш.

В заключение прошла церемония награждения отличившихся работников отрасли и победителей республиканских конкурсов профессионального мастерства.